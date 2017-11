Prefeitura oferta mais de 500 vagas para professores e assistentes de alunos

A Prefeitura de Boa Vista publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 6, o edital do processo seletivo para a contratação de profissionais para o quadro da Secretaria Municipal de Educação. Estão em oferta 380 vagas para professor de Educação Básica (Pedagogia), 50 vagas para Professor de Educação Física e 85 vagas para o cargo de Assistente de Aluno.

O processo seletivo destina-se a contratação por tempo determinado, para o atendimento das escolas municipais. Os profissionais suprirão as vagas originadas de exonerações legais de servidores, àquelas não preenchidas em certames anteriores pela falta de candidatos aptos aos requisitos disposto em edital, bem como as advindas da criação de novas unidades escolares e aumento significativo de matrículas.

O prazo de validade deste Processo Seletivo será de um ano, contados a partir da data da homologação do resultado final, podendo ser renovado por igual período. Todos os critérios e requisitos para concorrer aos cargos estão disponíveis no edital para a consulta dos candidatos. Os salários variam de R$ 2.079 para os cargos de professores a R$ 1.260 para os assistentes de alunos.

As inscrições serão feitas gratuitamente nos dias 9 e 10 de novembro, no horário das 08h30 às 17h30 no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS/Nova Cidade), localizado a rua Curitiba, nº 372, bairro Nova Cidade. O interessado deverá preencher um Formulário de Inscrição (anexo III do edital), disponibilizado na aba Editais do site oficial da prefeitura no endereço eletrônico www.boavista.rr.gov.br. Após o preenchimento, deve inserir em um envelope junto com as cópias dos documentos exigidos no edital.

Link Diário Oficial: https://www.boavista.rr.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=MTE3OTM%2C

Link Editais: https://www.boavista.rr.gov.br/editais

Cronograma do Processo Seletivo

Atividades | Data

Publicação do Edital | 06/11/2017

Período de Inscrição | 09 e 10/11/2017

Publicação Preliminar das Inscrições | 16/11/2017

Prazo para Interposição de Recursos das Inscrições | 17/11/2017

Publicação Final das Inscrições | 21/11/2017

Publicação do Resultado Preliminar da Análise Curricular | 27/11/2017

Prazo para Interposição de Recursos da Análise Curricular | 28/11/2017

Publicação do Resultado Final da Análise Curricular e Convocação para Entrevista | 04/12/2017

Realização da Entrevista | 11,12,13,14,15 / dezembro

Publicação do Resultado Preliminar da Entrevista | 22/12/2017

Prazo para Interposição de Recursos da Entrevista | 26/12/2017

Resultado Final do Processo Seletivo e Convocação para Apresentação | 29/12/2017

Apresentação a SMEC e Lotação | 08 a 12/2018

Ceiça Chaves