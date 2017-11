Prefeitura mantém apenas serviços essenciais no feriado

A Prefeitura de Boa Vista informa que no feriado desta quarta-feira, 15, Proclamação da República, as repartições públicas municipais e as unidades básicas de saúde não funcionarão.

Serão mantidos apenas os serviços essenciais de coleta de lixo domiciliar, Guarda Municipal, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Urgência e Emergência do Hospital da Criança Santo Antônio, serviços da Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran) e a Central de Atendimento 156.

Transporte Público – No feriado, os ônibus circularão com 85% da frota e táxi lotação de 8h ao meio dia.

Na quinta feira, 16, todos os serviços voltam ao normal.