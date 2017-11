Prefeitura leva ações de saúde a moradores do Residencial Vila Jardim

Neste sábado, 11, foi de intenso movimento no bairro Cidade Satélite, principalmente aos moradores do Vila Jardim. Isso porque, a Prefeitura de Boa Vista montou uma força tarefa para levar diversos serviços de saúde aos moradores do residencial, a começar pelo bloco Sumaúma. Os atendimentos ocorreram no Centro de Saúde Aygara Motta, no período da manhã.

Foram cerca de 400 atendimentos realizados na ação. Os moradores tiveram acesso aos serviços de atendimento médico com a presença de 11 clínicos gerais, atualização das condicionalidades de saúde do bolsa família (vacinação, pesagem e medição), aferição de pressão arterial, testes rápidos de glicemia, HIV, sífilis e hepatite, escovação supervisionada, exames preventivos, tracoma e geomitíase.

O secretário adjunto de Saúde, Cássio Gomes, ressaltou que esta ação se repetirá nos próximos sábados com o intuito de atender todos os moradores do Vila jardim por blocos. “Fizemos neste sábado uma ação piloto, em que determinamos que atenderíamos cada bloco por sábado. Hoje foi a vez do Sumaúma, mas devido a pouca adesão abrimos os atendimentos para os demais blocos e para a comunidade. Na próxima semana vamos nos reunir para discutirmos as próximas ações”, ressaltou o secretário”, ressaltou.

O residencial Vila Jardim conta com 12 blocos, e a proposta inicial é que sejam feito em média 500 atendimentos em cada sábado até que o último bloco seja contemplado com as ações. Para a síndica do Sumaúma, Jéssica Barbosa, a ação vem ao encontro da necessidade dos moradores. “Foi uma ação bem proveitosa. Não atingimos o número de pessoas do bloco nos atendimentos mas foi uma ação que valeu a pena, porque os moradores em geral também têm suas necessidades e aproveitaram os serviços oferecidos”, disse.

No decorrer da semana serão realizadas reuniões com os síndicos para definirem as estratégias das próximas ações com o intuito de atender o maior número de moradores possíveis. Os atendimentos serão feitos mediante entrega de senhas a cada morador, no limite de até 500 senhas.

Vacinação Antirrábica

Neste sábado também foi de vacinação antirrábica nas dependências do Vila Jardim e em mais dois pontos do bairro Cidade Satélite. A Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses montou um ponto fixo no Bloco Araçá, no Vila Jardim, o outro na praça Edecio Marques de Souza, e um ponto volante na região do João de Barro. Nos pontos fixos, além da vacina, houve panfletagem e amostragem dos três estágios do Aedes aegypti e ainda teste rápido de leishmaniose nos animais.

Cerca de 250 animais, entre cães e gatos, foram atendidos nesta ação. Para a diretora da Unidade, Maria da Conceição dos Santos, a intenção é levar ações aonde há menos acessibilidade dos moradores aos serviços oferecidos pela Unidade.

“Esta ação foi direcionada aos moradores do Cidade Satélite, que são áreas que as pessoas tem mais dificuldades de acesso à vacinação. Esse volante no João de Barro foi devido a nossa dificuldade de montar um posto lá, então preferimos fazer a vacinação casa a casa para termos um resultado melhor”, ressaltou.

A vacina antirrábica é disponibilizada gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses do município, localizada na Avenida Centenário, nº 469, bairro Centenário.

Ceiça Chaves