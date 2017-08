Prefeitura lança programa para recuperar ruas e avenidas de Boa Vista

A Prefeitura de Boa Vista lançou nesta sexta-feira, 4, o Programa de Recuperação de Ruas e Avenidas de Boa Vista, que visa recapear e asfaltar 49 trechos urbanos castigados pelo tempo e pela chuva em Boa Vista. Na ocasião, a prefeita Teresa Surita, assinou a ordem de serviço junto à empresa CDC Empreendimentos para o início de um pacote de obras na cidade.

Foram celebrados dois lotes do convênio 1028.236-85/2015 firmado com o Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal. Serão contemplados com o programa de recuperação, 49 trechos localizados em 28 bairros da capital. Para a prefeita Teresa, o momento é de entrar firme com as máquinas para transformar a realidade de muitas ruas castigadas com o inverno rigoroso deste ano.

“Realmente tivemos um período de chuva muito intenso, agora que começou a amenizar, já estamos dando a ordem de serviço para entrar com 41 km de recapeamento e mais 4 km de pavimentação nova. Depois de tanta chuva realmente a situação de muitos pontos ficou ainda mais crítica e por mais que nossa usina trabalhe muito, não daríamos conta de uma obra deste porte. Já vamos começar os serviços e espero em pouco tempo aliviar esta situação em Boa Vista”, ressaltou.

Nos lotes foram incluídos trechos críticos e alvo de reclamações por parte da população e que agora a prefeitura chegará com a solução. Serão ao todo 45 km de asfalto novo, ou seja, 41,2 km de recapeamento e 4,06 km de pavimentação asfáltica com 2,6 km de calçadas. Além disso, estão incluídos nos dois lotes a construção de meio-fio e sarjetas onde não existia, sinalização horizontal e vertical.

O investimento de R$ 20 milhões de reais, foi viabilizado por meio de emendas do Senador Romero Jucá. “Estamos trabalhando para melhorar a nossa cidade, a chuva este ano castigou muito as ruas principalmente as mais antigas. Empenhamos 20 milhões de reais para recapear essas ruas, muitas terão seu asfalto velho retirado e será reprocessado para receber um asfalto novo sem o velho por baixo”, ressaltou o senador.

O senador disse ainda que está trabalhando encima de outros convênios para melhorar ainda mais a vida dos moradores de Boa Vista. “Estamos concluindo a licitação de mais 49 milhões para investir em asfalto novo na cidade, principalmente na zona oeste de Boa Vista. A prefeita Teresa está fazendo um grande trabalho, as pessoas só precisam ter um pouco mais de paciência porque não temos como fazer recapeamento e tapa buraco em período chuvoso, e agora que a chuva está cessando a prefeitura vai entrar firme recuperando a nossa cidade”, disse.

Os 28 bairros contemplados com as obras são: Raiar do sol, Bela Vista, Nova Cidade, Caçari, Senador Hélio Campos, Alvorada, Santa Luzia, Pintolândia, Nova Canaã, Buritis, Santa Tereza, Jardim, Primavera, Dr. Sílvio Leite, Equatorial, Professora Aracelis Souto Maior, Dr. Silvio Botelho, Caranã, Jardim Caranã, Pricumã, Jardim Floresta, Aeroporto, Jóquei Clube, Asa Branca, Operário, São Bento, União e Dr Ayrton Rocha.

Confira os 49 trechos contemplados com o Programa:

* PAVIMENTAÇÃO

Ruas/trechos – Lote I | Bairros | Extensão (m)

Avenida A | Dr. Ayrton Rocha | 333,43

Rua Nena Brasil | União | 548,41

Rua Mauro Teixeira Cidade | Nova Canaã | 355,77

Rua Raimundo Pessoa de Almeida | Nova Canaã | 108,13

Total | 1345,74

Ruas/trechos – Lote II | Bairros | Extensão (m)

Rua Joca Farias | Caranã/ Jardim Caranã | 2462,28

Rua Francisco Anacleto Da Silva | Dr. Sílvio Leite | 76,96

Rua Curitiba | Equatorial | 178

Total | 2717,24

* RECAPEAMENTO

Ruas/trechos – Lote I | Bairros | Extensão (m)

Av. Sol Nascente/ Rua João Pessoa | Raiar do Sol/ Bela Vista/ Nova Cidade | 2523,81

Av. Luis Canuto Chaves | Caçari | 369,18

Rua do Araçazeiro | Caçari | 971,33

Av. São José/ Av. Felinto B. Monteiro (S-24)- TR 1 | Senador Hélio Campos | 705,41

Av. São José/ Av. Felinto B. Monteiro (S-24)- TR 2 | Alvorada/ Santa Luzia | 1711,12

Rua Carmelo | Pintolândia/ Nova Canaã | 873,22

Av. Mário Homem de Melo | Buritis | 836,39

Av. Gal. Ataíde Teive | Santa Tereza/ Jd Primavera/ Dr. Silvio Leite/ Alvorada/ Equatorial | 4365,65

Rua Rio Ereu | Professora Araceli Souto Maior | 667,01

Rua Sião | Dr. Sílvio Botelho | 149,64

Rua Silo | Dr. Sílvio Botelho | 219,34

Rua Francisco Anacleto da Silva – Trecho 1 | Equatorial e Alvorada | 1868,11

Rua Francisco Anacleto da Silva – Trecho 2 | Dr. Sílvio Leite | 500,73

Rua Expedito Francisco da Silva | Dr. Sílvio Leite/ Alvorada e Equatorial | 1911,24

Travessa dos Macuxis – Trecho 1 | Equatorial e Alvorada | 2103,91

Travessa dos Macuxis – Trecho 2 | Dr. Silvio Leite | 1407,28

Total | 21.183,37

Ruas/trechos – Lote II | Bairros | Extensão (m)

Avenida Brilho do Sol | Bela Vista e Raiar do Sol | 1555,01

Rua Rocha Leal | Centro e São Francisco | 423,16

Alameda dos Bambus | Pricumã | 1884,44

Rua Deco Fonteles | Caranã/ Jardim Floresta e Aeroporto | 1199,31

Rua Francisco Cândido | Aeroporto | 595,19

Rua Hélio Magalhães | Jardim Floresta | 343,92

Rua Campo dos Palmares | Aeroporto | 602,68

Rua João Magalhães | Jardim Floresta e Aeroporto | 1407,19

Rua Lourival Coimbra | Nova Canaã/Pintolândia | 491,09

Rua pastor Nicanor Fabrício Dos Santos Trecho 1 | Dr. Silvio Botelho /Senador Hélio Campos | 398,01

Rua pastor Nicanor Fabrício Dos Santos Trecho 2 | Dr. Silvio Botelho /Senador Hélio Campos | 2000

Rua Rosa de Oliveira de Araújo | Dr. Silvio Botelho | 292,44

Rua Jerusalém TRECHO 1 | Dr. Silvio Botelho | 100

Rua Jerusalém TRECHO 2 | Dr. Silvio Botelho | 139,53

Rua Delman Veras | Dr. Silvio Botelho | 157,5

Rua Mauro Campelo | Jóquei clube | 750,69

Rua Abdala Habib Fraxe | Jóquei clube | 613,26

Av. Nossa Senhora de Nazaré | Asa Branca | 334,92

Rua Rio Amazônas | Bela Vista | 896,92

Av. General Bento Gonçalves | Operário/Senador Hélio Campos | 1863,26

Rua HC – 06 | Senador Hélio Campos | 117,75

Rua Hc 01 | Senador Hélio Campos | 273,81

Rua Tertuliano Cardoso | Santa Luzia/Senador Hélio Campos /Pintolândia | 1702,06

Av. dos Garimpeiros Trecho 1 | Alvorada /Santa Luzia | 322,97

Av. dos Garimpeiros Trecho 2 | Alvorada | 643,39

Rua Antônio Silvino de Alexandre (Z-03) | Raiar do Sol/ Prof. Aracelis souto Maior/São Bento | 891,88

Total | 20.000,38

Ceiça Chaves