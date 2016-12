Prefeitura investe na valorização do servidor público

Durante todo o ano de 2016, a Prefeitura de Boa Vista trabalhou muito para a melhoria da infraestrutura da cidade, educação, saúde, tecnologia, meio ambiente, social e, principalmente, para o bem-estar das pessoas. Quando se fala em gestão municipal, são os nove mil servidores que entram em cena. Quem cuida do município também precisa de cuidado. Gerenciar todo esse pessoal é função da Secretaria Municipal de Administração.

A valorização profissional tem sido a palavra-chave desta gestão. O programa Servidor de Valor foi criado para reconhecer o importante papel do servidor para a administração de Boa Vista. O programa trouxe benefícios reais em forma de convênios, capacitações e eventos. Hoje, a Prefeitura conta com a parceria de 39 empresas e instituições nas áreas de saúde, educação e lazer. No total, 4.874 servidores usufruem ou já usufruíram de algum desses benefícios.

Este ano, foram promovidas 162 capacitações para 4.308 servidores, incluindo aqueles capacitados através da Escola Municipal de Administração Pública (Emap), que somam 380, distribuídos em 14 cursos de aperfeiçoamento profissional. O ano também foi marcado por palestras, coaching (treinamento pessoal) e workshops (oficinas).

O resultado do investimento no servidor público reflete no atendimento aos cidadãos. “Em 2016, a Prefeitura trabalhou intensamente, a fim de manter a valorização profissional do início da gestão. Esse procedimento aliado à modernização do serviço público tem como principal objetivo melhorar cada vez mais o atendimento à população, por meio de servidores motivados a exercerem sua função com zelo e dedicação”, disse o secretário municipal de Administração, Paulo Bragato.

Dentre os projetos e ações que tiveram destaque estão: Banco de Talentos, criado com objetivo de integrar todas as secretarias, facilitando a comunicação, organização de eventos, emissão de certificados e declarações; realização de jogos esportivos em alusão ao dia do servidor público; ações do Outubro Rosa e Novembro Azul; Gincana Solidária para arrecadar alimentos, roupas e brinquedos para as famílias carentes no natal.

Desenvolve ainda o Programa de Incentivo a Atividade Física com ginásticas laborais e monitoramento da pressão arterial dos servidores, com fisioterapeutas e profissional de Educação Física. No quesito administrativo, este ano foi desenvolvido o sistema de controle dos Processos Administrativos Disciplinares; investimentos em mobiliários; organização e controle dos espaços públicos; melhor controle em saídas e entradas no prédio; implantação do Programa 5S em todas as secretarias, que visa a organização no ambiente de trabalho.

Concurso Público

Em 2016 foram empossados mais de 80 concursados do cadastro reserva dos certames de 2012, 2013, 2014 e 2015. A gestão abriu 113 vagas em concurso público para a contratação de novos médicos. Inicialmente foram convocados 40 médicos – 20 pediatras e 20 clínicos gerais, 36 tomaram posse e vão reforçar serviço de saúde do município.

Nos últimos quatro anos, cerca de três mil novos concursados ingressaram no serviço público municipal – nas secretarias de Saúde, Educação e Guarda Civil. Hoje, são seis mil estatutários, isso quer dizer que 70% do quadro é formado por efetivos.

Prefeitura mantém progressões e pagamentos dos servidores em dia

O ano acabou e a Prefeitura cumpriu com todas as obrigações salariais, conforme o calendário de pagamento. Inclusive, já divulgou o calendário de 2017. Os servidores podem acompanhar as datas de recebimento dos salários até o mês de dezembro. Durante o exercício, foi dada continuidade às concessões de promoção e progressão aos servidores. No primeiro semestre, foram realizadas atualizações contemplando as classes da Guarda Municipal e professores, e no segundo semestre os agentes de trânsito e quadro administrativo.

A Assessoria Orçamentária do Município cumpriu o cronograma de pagamento das rescisões trabalhistas para o ano de 2016, efetuando o pagamento de 32% do total de rescisões devidas.

Ceiça Chaves