Prefeitura investe em sinalização de trânsito mais eficiente

O Departamento de Engenharia de Trânsito (DET) da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito está implementando uma série de ações em Boa Vista a fim de organizar o tráfego de veículos, com foco especial na segurança de pedestres, ciclistas e pessoas com deficiência. Na sexta-feira, 10, foi concluído o trabalho de adequação dos semáforos da avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, Mecejana.

Na ocasião, os engenheiros adequaram a sinalização do semáforo, hoje localizado na direção da avenida Pedro Rodrigues, por onde passa um trecho da ciclovia. Com isso, haverá maior segurança aos ciclistas e também aos pedestres que passarem pelo local. “Instalamos um dispositivo que, quando ativado, libera a passagem dos pedestres ao outro lado. Assim, a travessia se torna mais segura”, afirma Edson Goiana, diretor do Det.

Além disso, a secretaria está fazendo a adequação dos semáforos localizados na Avenida das Guianas, atualmente em processo de duplicação. Toda a sinalização vertical e horizontal, com implantação de placas e faixas de pedestres e rolagem também será empregada no local. Rampas com acessibilidade também serão implantadas nos canteiros centrais e calçadas.

Hoje o município dispõe de mais de 50 pontos semafóricos modernos, a maior parte com lâmpadas led, porta-focos e no break. A proposta é que todos os semáforos da capital sejam substituídos por este tipo, que tem maior luminosidade, durabilidade e capacidade de funcionar em até duas horas em caso de falta de energia elétrica.

Fábio Cavalcante