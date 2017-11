Prefeitura investe em gestores para melhorar atendimentos da Saúde

Mais de 160 gestores da saúde de Boa Vista finalizaram os cursos de especialização realizados em parceria com o Hospital Sírio Libanês, projetos de apoio ao SUS. Na manhã desta sexta-feira, 29, os profissionais realizaram a última atividade, com a exposição de projetos aplicativos e avaliações.

Durante todo o ano foram realizados quatro cursos: Gestão de Emergências em Saúde Pública, Gestão em Vigilância Sanitária, Qualidade e Segurança no Cuidado ao Paciente e Vigilância em Saúde. Para o secretário municipal de saúde, Cláudio Galvão, a capacitação representa o compromisso na prestação de um serviço de qualidade. “É uma excelente oportunidade de crescimento profissional, melhoria e organização das práticas de cada setor, o que resulta em melhoria e qualidade no atendimento à população”.

A gestora de aprendizagem do Instituto Sírio Libanês de Ensino e Pesquisa – IEP, Cristina Magnabosco, destacou que o conhecimento não termina com a finalização das atividades, pelo contrário, será aplicado no dia a dia de cada profissional. “Eles agora são especialistas em cada área do curso que fizeram e hoje estão aqui apresentando seus projetos de intervenção, cada um em sua realidade local para uma mudança positiva. Estão de parabéns e agora é adequar esses trabalhos dentro de cada setor da saúde”.

A coordenadora de macro área da atenção básica, Rayssa Triani desenvolveu juntamente com seu grupo a proposta de integração entre a atenção básica e a vigilância em saúde na abordagem das arboviroses em Boa Vista. “Realizamos esse ano ações bem pontuais no combate ao mosquito da dengue, zika e chikungunya e verificamos que o maior problema é o acumulo de lixo dentro das casas, então o trabalho em parceria entre os agentes comunitários tanto de saúde como de endemias vai ser primordial para um resultado positivo do trabalho”.

Para João Neto Sousa Silva, diretor do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental de Boa Vista, o curso foi uma excelente experiência. “Consegui identificar problemas e enxergar a resolução dos mesmos. Essa especialização foi um desafio, trazendo novas metodologias, um jeito novo de trabalhar que muda a maneira de enxergar o problema, inclusive a necessidade de visão para fazer um planejamento estratégico. Vou aprimorar e aplicar todo o conhecimento no meu setor, com certeza”.

Este é o terceiro ano que o Instituto Sírio Libanês forma profissionais da prefeitura. Ao todo mais de cinco mil já se formaram em todos os estados, nas regiões Sul, Norte, Centro-Oeste, e outras.

Jamile Carvalho