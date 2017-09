Prefeitura intensifica vacinação em unidades básicas da capital

A Prefeitura de Boa Vista tem trabalhado estratégias diferenciadas para garantir a imunização durante a Campanha Nacional de Multivacinação, que tem como objetivo atualizar o cartão de vacina da população em geral, especialmente crianças e adolescentes menores de 15 anos.

Todas as vacinas de rotina do calendário nacional estão disponíveis nas unidades básicas de saúde durante todo o ano. Durante a campanha, as ações de vacinação estão sendo intensificadas nas unidades básicas, além de ações itinerantes em parcerias com instituições.

Este ano a prefeitura optou por não promover uma única ação de mobilização no Dia D, como é sugerida na programação do Ministério da Saúde, e definiu um cronograma de vacinação em unidades básicas de saúde em locais estratégicos até às 22h, para dar oportunidade a quem não pode vacinar durante o dia. As unidades foram escolhidas com base na demanda das regiões. Ver tabela abaixo.

“A nossa mobilização começou desde o início da campanha, tanto nas creches como nas unidades básicas de saúde. As equipes do Centro Municipal de Imunização estão atendendo as crianças nas creches, no Centro Socioeducativo (CSE) e outras instituições”, destaca o secretário municipal de Saúde, Cláudio Galvão.

“Crianças e adolescentes dependem dos pais para levá-las para vacinar. Então estamos indo ao encontro do nosso público alvo para facilitar o acesso, já que muitos pais trabalham o dia inteiro. É importante que os pais mantenham sempre o cartão de vacina da família atualizado e busquem uma unidade sempre que puderem”, destaca Márcia Figueiredo, coordenadora municipal de imunização.

A Campanha de Multivacinação terá fim nesta quinta-feira, 21 nos postos de saúde com horário estendido, mas as vacinas continuarão disponíveis nas unidades com salas de vacinas, em horário normal de funcionamento.

UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE | DATA

UBS Buritis | 20/09/2017

UBS Cinturão Verde | 20/09/2017

UBS Pricumã | 20/09/2017

UBS Lupércio L. Ferreira – Pintolândia | 21/09/2017

UBS Santa Luzia | 21/09/2017

Jamile Carvalho