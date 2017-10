Prefeitura intensifica fiscalização de terrenos baldios na capital

A prefeitura de Boa Vista está intensificando a fiscalização de terrenos baldios na capital. A intenção é conscientizar a população quanto à importância de manter a cidade limpa, o que contribui com a saúde pública, evitando, por exemplo, a proliferação do aedes aegypti,transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

A ação vem sendo executada nos últimos três anos com a notificação dos proprietários dos imóveis, no entanto a partir de julho deste ano houve alteração na legislação, o que permitiu que o Município procedesse diretamente à lavratura do Auto de Infração, visto que na maioria dos casos os contribuintes não atendiam as notificações.

Num prazo que varia de uma semana até 15 dias, a Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças publicou uma relação de terrenos que se encontram sujos, bem como os respectivos proprietários que foram autuados. No dia 19 deste mês, por exemplo, foi divulgada no Diário Oficial do Município (DOM) uma relação de 131 terrenos que se encontravam sujos localizados nos bairros: Cauamé, Caranã e União. Os proprietários foram autuados por não manterem os terrenos limpos.

De acordo com o código de postura do município, os terrenos devem ser mantidos limpos, capinados e isentos de quaisquer matérias nocivas à saúde da vizinhança e da coletividade. A responsabilidade quanto à limpeza é dos proprietários.

“Com a publicação da lei 1769 de 26 de maio de 2017, não cabe mais a figura da notificação. A pessoa que tiver com o terreno sujo, já pode ser autuada imediatamente. Quem é dono de terreno, precisa mantê-lo limpo”, explicou a secretária adjunta da Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças, Celiane Mafra.

Fiscalização

A fiscalização ocorre a partir da escolha de um bairro, onde muitas vezes se recebe a denúncia da própria população. Os fiscais da Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças visitam todas as quadras do bairro identificando quais terrenos estão sujos. A partir daí, é feito o mapeamento do local. Posteriormente os proprietários são identificados e é lavrado o auto de infração.

A relação é publicada no diário oficial para que os proprietários tomem conhecimento e possam providenciar a limpeza do terreno. O boleto para pagamento da multa pode ser retirado no site da prefeitura com o número da inscrição cartográfica que consta na publicação.

De acordo com a fiscalização, os bairros que apresentam o maior número de terrenos baldios são: Cidade Satélite e Paraviana. Só neste ano em toda a cidade já foram autuados aproximadamente quatro mil terrenos.

Multa

A multa é referente a 200 UFM (Unidade Fiscal Municipal), equivalente a R$ 560,00. Se mesmo assim o proprietário não providenciar a limpeza num prazo de dez dias, será multado novamente, com acréscimo de 50% do valor por reincidência.