Prefeitura intensifica ações estratégicas de combate ao Aedes Aegypti

A Prefeitura de Boa Vista tem intensificado diariamente as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre chikungunya e zika vírus, em todos os bairros da capital.

De acordo com a diretora da Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses – UVCZ, Maria da Conceição dos Santos, esse período do ano é uma época propícia para a proliferação do mosquito e os cuidados devem ser redobrados. “As chuvas de verão e o aumento da temperatura facilitam a propagação do mosquito, por isso é preciso vigilância e controle nas ações. O município tem estado presente em todos os bairros da cidade com os agentes”, destaca a diretora.

O último registro do Levantamento de índice Rápido de Infestação por Aedes Aegypti – LIRAa, classificou o município com índice de 4,4% para transmissão das doenças. A diretora explica que apesar do índice identificado, não há aumento no número de confirmação de casos das doenças.

A prefeitura trabalha hoje com 69 agentes em campo, que fazem visitas domiciliares diariamente para orientar a população sobre as medidas de prevenção de combate ao mosquito e também na eliminação dos criadouros e o tratamento químico em depósitos.

Além das visitas, os agentes cumprem cronograma de palestras de educação e saúde nas escolas municipais, estaduais e nas unidades básicas de saúde, promovem ainda blitz educativas em pontos estratégicos dos bairros classificados com maior índice de infestação.

“Queremos contar também com a parceria e a adesão da população nessa luta de combate ao mosquito. É importante que a população mantenha seus quintais sempre limpos e sem entulhos. Sempre que os agentes forem nas casas, é importante que haja permissão dos proprietários. Esse trabalho de visitas é muito importante para combater os mosquitos e deixar a cidade limpa e sem doenças”, destaca o secretário municipal de saúde, Claudio Galvão.