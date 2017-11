Prefeitura inicia treinamento de visitadores do Criança Feliz

Supervisores, visitadores e outros profissionais das Secretarias Municipais de Gestão Social e de Projetos Especiais iniciaram nesta quinta-feira, 9, o primeiro módulo de treinamento para a implantação do Programa Criança Feliz em Boa Vista. São cerca de 50 pessoas que estão conhecendo a metodologia do programa e recebendo informações sobre atividades a serem desenvolvidas junto às famílias nas visitas domiciliares, ponto central do programa.

O Criança Feliz é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), com ações voltadas à primeira infância para promover o desenvolvimento integral infantil. Os visitadores vão levar informações sobre os cuidados com as crianças desde a gestação e orientar os pais sobre a maneira adequada de estimular os filhos para que eles alcancem todo potencial de desenvolvimento.

O programa do Governo Federal é inspirado no Família que Acolhe, criado em 2013 pela Prefeitura de Boa Vista e reconhecido internacionalmente como uma experiência de sucesso em primeira infância. Por conta da parceria da prefeitura com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e a Universidade de São Paulo (USP), na capital, o Criança Feliz terá uma metodologia diferenciada. Em Boa Vista, as visitações serão quinzenais e não semanais como no restante do programa, também acontecerão reuniões dos técnicos com grupos de mães atendidas.

“Aqui em Boa Vista a implantação do Criança Feliz será também um projeto de pesquisa, para que tenhamos dados, que depois vão alimentar todo o programa. Nosso objetivo é fornecer dados como desenvolvimento da criança, a taxa de mortalidade neonatal e monitorar o processo de implantação e os custos envolvidos. Unir esforços com o Familia que Acolhe atual e, com isso, poder oferecer todos os elementos para o desenvolvimento da criança”, explicou Alexandra Brentani, professora do Departamento de Pediatria da USP e pesquisadora responsável pelo projeto de implantação.

Segundo o vice-prefeito Arthur Henrique Machado, a implantação do Programa Criança Feliz em Boa Vista será imediata, logo após os treinamentos, e vai complementar o trabalho já desenvolvido pelo Família que Acolhe. “O trabalho do Família que Acolhe agora vai contar com visitadores, por meio do Programa Criança Feliz. Nós vamos trabalhar com um projeto piloto, fazendo a visitação de gestantes e famílias com crianças até três anos de idade. Já, a pesquisa que também será feita, traz o lado acadêmico para próximo da política pública, com isso, a gente pode avaliar efetivamente os resultados”, disse.

O treinamento segue até sábado, 11. Uma das participantes é a visitadora Elissandra Ferreira que já conhece o trabalho desenvolvido com a primeira infância em Boa Vista, mas pretende intensificar o conhecimento durante a qualificação. “Quero aprender mais sobre o tema, absorver todas as informações repassadas aqui e colocar em prática da melhor forma durante as visitas às famílias”, destacou.

Criança Feliz

Gleide Rodrigues