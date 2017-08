Prefeitura inicia serviços de reestruturação da rua Joca Farias

Nesta semana, a Prefeitura de Boa Vista deu início às obras de recapeamento da cidade por meio do Programa de Recuperação de Ruas e Avenidas, lançada recentemente. Os serviços começaram pela rua Joca Farias, no bairro Caranã e avenida Ataíde Teive (entre a São Sebastião e Conjunto Cruviana). No Caranã, as máquinas já estão retirando o asfalto antigo para receber uma nova pavimentação, além disso, a via terá sarjetas e meio-fio e ainda será feito o alargamento de faixa.

As obras foram comemoradas pelos moradores, que esperavam há muito tempo pela reestruturação da rua. Para o morador Eduardo Magalhães, 37, a via estava praticamente intrafegável e muito estreita, gerando riscos para o trânsito de veículos e pedestres. “Quando vi as máquinas por aqui já me animei, porque finalmente vamos ver a Joca Farias recuperada. Sei que esta obra mostra que a prefeitura atendeu às nossas reivindicações dentro das possibilidades”, disse o morador.

Toda a via será reestruturada, serão 2,4 km executados, entre as ruas João Alencar e Lucas de Matos, no Jardim Caranã. O comerciante Isaias Dantas, 47, tem seu comércio no local há 15 anos, desde então sonha com a rua mais bonita, iluminada, valorizando a área comercial que se instalou na extensão ao longo dos anos.

“A rua Joca Farias é considerada uma das principais do bairro, é rota do transporte público, é uma área comercial. Acredito que não só os moradores e comerciantes daqui como toda a população estão comemorando esta conquista, principalmente os motoristas que precisam trafegar diariamente por aqui”, disse Isaias.

A avenida Ataíde Teive também está sendo preparada para o recapeamento, que deve ocorrer nos próximos dias. As equipes estão fazendo a limpeza do ponto inicial da obra da rua Curitiba, no Equatorial, sentido avenida São Sebastião, Santa Teresa. Serão 4,3 km de recapeamento no local que também vai melhorar o tráfego naquele trecho.

Este é o início de grandes obras que mudarão a cara de Boa Vista e a vida de centenas de moradores. Ao todo, será executada na capital 45 km de recapeamento e pavimentação nova em 49 trechos urbanos da cidade, a maioria na zona oeste. No total, será investido R$ 20 milhões através do convênio firmado com o Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal, viabilizados por emendas do Senador Romero Jucá.

A prefeita de Boa Vista, Teresa Surita, tem consciência de que há muito a ser feito, mas que está firme em seu propósito de transformar Boa Vista na melhor capital do Brasil em qualidade de vida. “Tenho uma equipe que não brinca em serviço, estamos atuando para melhorar cada vez mais a nossa cidade e transformá-la em modelo de gestão para o Brasil”, ressaltou.

Interdição

Durante o período das obras, os motoristas devem redobrar a atenção, pois o trânsito nos dois trechos ficará parcialmente interditado e serão liberados conforme a conclusão. Quem trafega pela Ataíde Teive, poderão pegar uma rota alternativa como as ruas do Equatorial e Alvorada. Já quem usa a Joca Farias, no Caranã, poderá desviar para a avenida Parimé Brasil (antiga 16) ou avenida João Alencar (Cauamé/Aeroporto).

Ceiça Chaves