Prefeitura inicia serviços de limpeza no Centro de Referência ao Imigrante

A Prefeitura de Boa Vista, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente, deu início nesta terça-feira, 25, os serviços de limpeza, retirada de mato e galhada, micro drenagem e iluminação na parte externa do Centro de Referência ao Imigrante. Tais ações já contemplam o compromisso firmado durante reunião realizada com o Governo Federal, Governo Estadual e Organismos Paraestatais, referente a melhorias no centro.

Além dos serviços de limpeza na área externa, prefeitura também está atuando no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana com o fumacê.

“Nossas equipes iniciaram o trabalho de limpeza visando dar apoio e auxilio aos imigrantes. Num ponto onde havia o acúmulo de água está sendo feito uma microdrenagem. Também está sendo feito terraplanagem no local. Em quatro ou cinco dias, esse trabalho será concluído”, explicou o secretário municipal adjunto da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente, Fábio Busato.

A Prefeitura de Boa Vista tem se esforçado para auxiliar as famílias venezuelanas que procuram ajuda em Boa Vista, com ações em diversas áreas. Na Educação, o Município atende 536 estudantes estrangeiros, desses, 460 são crianças de origem venezuelana que estudam na rede municipal de ensino.

Na área Social, o Executivo Municipal tem promovido abordagens sociais de rua a fim de fazer a orientação e encaminhamentos necessários, porém, a inclusão em programas e projetos sociais requer a regularização. Na Saúde, o trabalho é ainda mais abrangente. Somente esse ano de 2017, já foram prestados mais de 8.700 atendimentos nas unidades de saúde do município.

Shirléia Rios