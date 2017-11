Prefeitura inicia serviços de infraestrutura em 13 bairros da capital

A Prefeitura de Boa Vista está com frentes de serviços em diversos pontos da capital, da zona oeste a leste da cidade. São investimentos aplicados para melhorar a infraestrutura dos bairros e a vida de centenas de moradores. Serão mais de 100 ruas e avenidas de 13 bairros contempladas com um pacote de obras que inclui drenagem, asfaltamento, calçada, meio-fio e sarjeta.

No projeto, 79 ruas que ainda não têm asfalto receberão todos os serviços de pavimentação e urbanização. Ao todo, serão 20 km de drenagem, 66 km de calçadas e 27 km de pavimentação. Os 13 bairros contemplados são: Sílvio Botelho, Senador Hélio Campos, Laura Moreira, Nova Cidade, Bela Vista, Raiar do Sol, Profª Araceli Souto Maior, Jardim Tropical, Jóquei Clube, Jardim Olímpico, Cidade Satélite, Operário e Centenário

As máquinas já estão operando em nove ruas simultaneamente com a primeira etapa da obra, que é a implantação do sistema de drenagem. Sãos elas: Rua das Hortas no Sílvio Boltelho; CC – 22, Laura Moreira; Imperatriz e Teresina, Nova Cidade; Rua 8, Jardim Tropical; Diamante, no Jóquei Clube; Cassiopéia, Cidade Satélite; Braz Cândido e rua OP – V, bairro Operário; e rua Bérgamo, no Centenário.

Neste convênio com o Ministério da Defesa através do Programa Calha Norte, os trechos urbanos incluídos são realmente críticos e alvos constantes de reclamações por parte da população. Os serviços beneficiarão mais de 10 mil moradores, atendendo 2.700 residências.

Morador há três anos da rua Cassiopéia, no Cidade Satélite, o frentista Francisco Evenilson, 30 anos, comemora o início dos serviços na região. “Esta rua já nos deu muita dor de cabeça, tanto no inverno quanto no verão. Aqui alagava tudo, as crianças para irem para a escola era aquele sofrimento. Acredito que vai melhorar muito a nossa vida e o que é melhor, vai valorizar a área e nossos imóveis”, disse o morador.

Ruas do Centro e Aparecida recebem obras de recapeamento

Estão sendo executadas também obras de recapeamento em ruas do Centro e bairro Aparecida. São trechos que há anos precisava ter o pavimento revestido. Os serviços fazem parte de um convênio com o Ministério das Cidades que contemplam três lotes com 20 ruas a serem atendidas. As primeiras a receberem os serviços são Ajuricaba, Cerejo Cruz e Araújo Filho, no Centro.

Serão executados cerca de 10 km de asfalto na região. As demais ruas do Centro contempladas são: Cecília Brasil e Pedro Rodrigues. As do bairro Aparecida são: Avenida Presidente Jucelino Kubitschek, ruas Lourival Soares Da Silva, Uapixana, Angaricó, Paraviana, Uaica, Avenida João Pereira Caldas, Travessa Mirandinha, ruas Casimiro de Abreu, Gonçalves Dias, Ana Nery, José Bonifácio, Ricardo Franco, rua dos Beneditinos e rua João XXIII.

“Estamos com frentes de serviços simultâneos em vários locais da cidade. O que reforça o compromisso da prefeitura em mudar a realidade dos moradores. Quando a infraestrutura chega, os imóveis e os empreendimentos ficam mais valorizados”, disse o secretário adjunto de Obras, Guga Carvalho.

Lembrando também que as obras de recapeamento através do Programa de Recuperação de Ruas e Avenidas continuam avançando na capital. Neste caso, são 49 trechos urbanos contemplados com recapeamento e pavimentação nova, chegando a um total de mais 45 km de asfalto na cidade, a maioria na zona oeste.

Desde 2013, a prefeitura vem executando melhorias urbanas. Até o momento, já somam 110 km de asfalto, onde não havia nenhum tipo de pavimentação, 80 km de drenagem e 57 km de recapeamento já executados em quase cinco anos.

Ceiça Chaves