Prefeitura inicia seleção de candidatos para projetos na área de tecnologia da informação

O Centro de Ciência, Tecnologia e Informação (CCTI), iniciou nesta segunda-feira, 16, a seleção dos candidatos para o Programa de Talento. Nas próximas duas semanas, os estudantes vão participar de um minicurso e terão que mostrar toda a habilidade na área desenvolvimento de sistemas. No total, o programa terá três etapas que vão resultar no desenvolvimento de projetos de tecnologia para facilitar a vida dos moradores de Boa Vista e o trabalho dos órgãos públicos do município.

Para a primeira etapa foram abertas 320 vagas, sendo que os 160 alunos que se destacarem passam para a próxima fase da seleção. Durante o minicurso, os candidatos serão avaliados em aspectos como: conhecimento em lógica de programação, estrutura de dados, pontualidade e trabalho em grupo. O horário do curso será de 8h às 12h e de 14h às 18h.

A estudante de análise e desenvolvimento de sistemas, Érika Patrícia Batista, 19 anos, já passou por outros cursos no CCTI e quer garantir uma das vagas no Programa de Talento. Para ela, participar do projeto vai melhorar a formação acadêmica. “Na nossa área, a gente tem que conhecer várias linguagens de programação, principalmente essa que é focada em análise de dados. Como eu vou ser analista de sistemas, participar desse projeto já melhora o currículo. Estou bastante empolgada e vou me dedicar bastante”, disse a estudante.

Depois dessa etapa, os alunos selecionados passarão por outro teste que terá duração de dois meses e vai avaliar a técnica e o profissionalismo dos candidatos durante o desenvolvimento de um software. O projeto médio porte será orientado pelos instrutores do Centro de Ciência, Tecnologia e Informação.

Na fase final do Programa de Talento, 32 candidatos selecionados irão trabalhar durante seis meses no desenvolvimento de projetos nas áreas de transporte público, gerenciamento de resíduos sólidos, monitoramento de programas sociais, entre outras. Esses estudantes receberão uma bolsa de R$ 500 para auxiliar na formação.

“O objetivo do programa é fomentar o desenvolvimento econômico na área de tecnologia da informação em Boa Vista e potencializar a mão de obra local e regional. Além disso, será um ganho para a sociedade, pois esses projetos também vão auxiliar a vida das pessoas que moram em Boa Vista”, ressaltou o diretor do CCTI, Johnny Pereira.

Gleide Rodrigues