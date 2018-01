Prefeitura inicia projeto para Plantio de Feijão no P.A Nova Amazônia

Em reunião realizada na região do Truarú, no P.A Nova Amazônia I, foi definido os detalhes para o início do projeto de plantio de feijão crioulo. A ação é uma extensão do Plano Municipal de Desenvolvimento do Agronegócio e tem como objetivo alavancar a produtividade do feijão na região de forma que os agricultores forneçam ao mercado local e até outros mercados.

Vinte e nove produtores estiveram presentes no encontro onde o Secretário municipal de agricultura e assuntos indígenas Marlon Buss e o diretor técnico Fábio Guths repassaram as orientações com relação aos requisitos para o projeto.

A previsão é que após o cadastramento e organização da documentação solicitada aos agricultores familiares, a equipe da secretaria já inicie os trabalhos. O diretor técnico Fábio Guths destacou que já foram feitas na maioria das propriedades as coletas de amostras para análise de solo, que irá identificar os nutrientes que a terra precisa. “Essa coleta é feita por meio da tecnologia de agricultura de precisão, onde utiliza-se o georreferenciamento. Com isso os agricultores terão o acompanhamento do teor de fertilidade do solo por um período de três anos”, enfatizou.

A meta é realizar o plantio de 25 hectares em área coletiva, da Associação dos trabalhadores em regime familiar do P.A Nova Amazônia I (ASSTRF- PANA) e 32 hectares em áreas individuais, com uma estimativa de colheita de aproximadamente 57 toneladas da leguminosa.

Feijão crioulo

É a nomenclatura dada para as sementes tradicionais, ou seja, que foram mantidas e selecionadas por várias décadas através dos agricultores familiares. Essa forma de cultivo vem passando de geração para geração como forma de melhorar a produtividade.