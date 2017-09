Prefeitura inicia Campanha de Multivacinação na segunda-feira

A Prefeitura de Boa Vista inicia na segunda-feira, 11, a Campanha Nacional de Multivacinação na capital para crianças, adolescentes, adultos e idosos de todas as idades. O foco especial será crianças de zero a menores de 15 anos de idade. A proposta é atualizar o cartão de vacinação da população boavistense.

As unidades básicas de saúde do município que possuem salas de vacina vão disponibilizar todas as vacinas do calendário vacinal, de acordo com o horário de funcionamento das salas de cada unidade.

A Secretaria Municipal de Saúde solicita que todos compareçam às unidades básicas mais próxima de suas casas. O Dia D da campanha será promovido no sábado, 23, com unidades de saúde em regiões estratégicas abertas das 8h às 12h e das 14h às 18h. A secretaria ainda a possibilidade de abrir algumas unidades também no período noturno durante a semana.

Jamile Carvalho