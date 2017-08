Prefeitura inaugura primeira escola municipal do bairro Bela Vista

Educação em Boa Vista é prioridade na gestão da prefeita Teresa Surita, que nesta quinta-feira, 10, inaugurou mais duas unidades de ensino na capital. Foram entregues à comunidade do Bela Vista, a nova Escola Municipal Zacarias Assunção Ribeiro Araújo, a primeira escola do bairro, e a Casa Mãe Priscila Mirian Galvão Almeida, segunda unidade do Núcleo Bela Vista.

A prefeita de Boa Vista comemora mais essa conquista da população, em especial dos moradores do bairro. “Estamos fazendo um grande trabalho na educação, mas queremos melhorar ainda mais a qualidade e o atendimento aos nossos alunos. Muitas escolas estão sendo reformadas outras sendo construídas. A cada dia damos um passo à frente para dar uma condição cada vez melhor aos nossos alunos e funcionários”, ressaltou a prefeita.

A Escola Zacarias possui uma área de 1.129,64 m2 construídos, com capacidade para atender cerca de 300 alunos em dois turnos. Sua estrutura moderna conta com quatro blocos: o administrativo, bloco de serviços, bloco pedagógico e o pátio coberto. O bloco administrativo conta com as salas da secretaria, da Gestão Escolar, dos professores, o almoxarifado, Coordenação Pedagógica, e 2 Banheiros Sociais.

No bloco de serviços está a copa, despensa, depósito, área de serviço, 1 banheiro para funcionários e 2 banheiros sociais para os alunos. O bloco pedagógico é composto por seis salas de aula e 1 sala de Recursos Multifuncionais. Cada sala mede 48 m2. Por último o pátio coberto, destinado a recreações. Foi construída com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

As aulas na nova unidade já começam nesta segunda-feira, 14, com 302 alunos da pré-escola transferidos das escolas municipais Valdemarina Normando Martins e Raio de Sol. Para a gestora, Monica Silva, a escola está toda preparada para receber as crianças, além disso, desafogou a demanda das duas unidades que se encontravam superlotadas. “Vejo que a comunidade estava realmente precisando desta estrutura aqui. Muitas crianças foram transferidas porque a escola fica mais próxima de suas casas”, ressaltou.

A mãe de um dos alunos da escola, Iandara Monteiro, 30, fala emocionada da alegria de ter uma escola mais próxima de sua casa e de seu filho ter sido transferido. “Essa escola é um presente para nós. Todos os dias, eu levava meu filho de bicicleta para a escola que ficava muito distante da minha casa, agora, ficou melhor pra mim. A prefeita está fazendo um ótimo trabalho, olhando com atenção para as nossas crianças”, disse.

Durante a solenidade, a prefeita oficializou também a inauguração da segunda Casa Mãe do Núcleo Bela Vista, a Casa Mãe Priscila Mirian Galvão Almeida. A nova unidade possibilitou o aumento de 30 para 60 o número de crianças atendidas, em período integral. A estrutura ampla, moderna e climatizada propicia aos alunos um ambiente de estímulos educacionais apropriados para os pequenos. Cada Núcleo possui um refeitório amplo e climatizado, com cozinha, sala administrativa e banheiro.

As Casas Mãe foram implantadas em 2001, na gestão anterior da prefeita Teresa Surita. Hoje, Boa Vista conta com 33 unidades em funcionamento, atendendo uma demanda de mais de mil crianças na faixa etária de 2 e 3 anos e 11 meses. Além disso, conta com as turmas maternais das seis unidades proinfâncias com uma demanda de mais de 600 crianças.

Homenageados

Zacarias Assunção Ribeiro Araújo: foi uma pessoa pública no Estado de Roraima. O Paraense, natural de Santarém, chegou em Roraima aos cinco anos de idade. Aqui estudou, trabalhou, e desde os seus 18 anos passou a se dedicar a vida no campo. Zaca, como todos o chamavam, realizou diversas atividades de cunho social, além de participar ativamente de movimentos militantes de causas sociais.

Foi o autor do projeto de construção do Parque de Exposição do Município do Cantá. Também foram de sua autoria os festejos da festa do abacaxi, do milho e da mandioca naquela região. Como político, foi vereador do município do Cantá por duas vezes e, por fim, exerceu o mandato de prefeito do Município do Cantá. Zacarias faleceu em 20 de maio de 2015.

Priscila Mirian Galvão Almeida: a paraense Priscila, filha de Graça Galvão e de Moisés Farias foi homenageada pelo importante papel como cuidadora de crianças especiais, na Escola Municipal Valdemarina Normando. Em 1989, ainda pequena veio de Belém a Boa Vista com sua mãe. Aqui cresceu, estudou, casou, trabalhou teve um casal de filhos e iniciou sua vida acadêmica. Porém, um acidente de trânsito ocorrido em 5 de fevereiro de 2016, tirou a vida de Priscila.

