Prefeitura inaugura nova escola e amplia vagas na rede municipal

A rede municipal de ensino ganhou reforço em sua estrutura física, nesta quinta-feira, 17, com a inauguração da Escola Municipal Antonia Fernandes Cutrim, localizada no bairro Jardim Tropical. São 300 vagas a mais para a educação infantil a serem ofertadas pelo município. Para a prefeita de Boa Vista, Teresa Surita, o momento é de comemorar os avanços da educação, conquistados nos últimos anos.

“Estamos conseguindo fazer um excelente trabalho na educação. As instalações são de qualidade, não só a questão da estrutura mais também do que está sendo desenvolvido dentro da escola. Educação é uma luta constante, você precisa abrir novos concursos, ter os equipamentos funcionando, a merenda e o material escolar não pode faltar”, ressaltou.

A nova escola possui uma estrutura moderna, contando com quatro blocos distintos: o administrativo, de serviços, pedagógico e o pátio coberto para recreações. O bloco administrativo conta com as salas da secretaria, da gestão escolar, dos professores, o almoxarifado, a sala da coordenação pedagógica, além de dois banheiros sociais.

O bloco Pedagógico é composto por seis salas de aula climatizadas e adaptadas com todos os itens pedagógicos necessários para o ensino, além de uma sala de recursos multifuncionais para o atendimento especializado. Há ainda o bloco de serviços com a copa, despensa, depósito, área de serviço, banheiro para funcionários e dois banheiros para os alunos.

A unidade já possui 100 crianças matriculadas que já começam as aulas na próxima segunda-feira, 21. Mas terá capacidade para atender mais 300 alunos com idades de quatro e cinco anos divididas em 12 turmas de 1º e 2º períodos da Educação Infantil. A servidora pública Cristiane Moraes, mãe da pequena Sofia Vitória, de cinco anos, disse estar feliz por ter conseguido a vaga da filha, já que a menina estava em uma escola mais distante da sua casa.

“Esta escola é um presente para os moradores. Aqui no bairro tínhamos apenas uma unidade de ensino, que já estava superlotada e agora podemos contar com duas. Tenho visto o trabalho da prefeitura e só não vê quem não quer o que está sendo feito pelas crianças de Boa Vista”, disse.

Melhorias nos últimos anos

Em termos de educação, Boa Vista saltou em desenvolvimento nos últimos anos. A rede ganhou seis novas escolas (Proinfâncias), 11 novas creches (Casas Mãe), e mais de 20 escolas foram reformadas nos últimos anos. Lembrando também, que todas as 22 casas mães já existentes desde 2001 foram completamente reformadas e ampliadas.

Com o Programa Saber Igual o ensino é estruturado para todas as escolas. A tecnologia hoje é realidade na sala de aula com os tablets, mesas pedagógicas, brinquedos da Lego e em breve a novidade das lousas digitais. A rede municipal é composta hoje por 116 unidades de ensino: 66 escolas urbanas, cinco rurais, 12 indígenas e 33 Casas Mãe.

De acordo com a prefeita, mais três escolas neste mesmo padrão estão sendo construídas, as casas mãe estão sendo equipadas e ainda mais quatro creches estão em fase de acabamento para serem entregues até o final do ano. “A nossa meta é melhorar a qualidade do ensino, ampliar o número de vagas e poder oferecer o melhor para as nossas crianças”, declarou.

Homenageada

A professora Antônia Fernandes Cutrim representou muito para a educação em Roraima, como funcionária pública federal. Chegou ao estado em 1984, em busca de novas oportunidades de trabalho, principalmente na sua área do magistério. Aqui atuou mais de 16 anos na área da educação, como educadora e supervisora escolar.

Ela e seu esposo Jonas Nascimento Cutrim, também viveram uma missão pastoral, e fundaram a Igreja Assembléia de Deus Vida Abundante, em 1991. Ministério esse, existente em Roraima, Amazonas, Rondônia, Pará, Maranhão e Venezuela. Sua partida ocorreu em 15 de outubro de 2005 (Dia do Professor), considerado pela família um dia representativo da sua vida como educadora.

