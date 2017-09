Prefeitura implanta novo semáforo em Boa Vista

O Departamento de Engenharia de Trânsito (Det) da Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran) ligou nesta terça-feira, 26, o novo semáforo implantado no cruzamento das avenidas Parimé Brasil e Rui Baraúna, no Caranã. A nova sinalização vai contribuir para regularização do tráfego de veículos naquela região, que segundo os moradores, é uma área crítica de Boa Vista onde já ocorreu inúmeros acidentes.

Com o semáforo, algumas mudanças foram necessárias. Quem estiver trafegando, tanto no sentido centro-bairro ou vice-versa, não pode mais fazer a conversão à esquerda, eles devem seguir e fazer o retorno mais à frente. A prefeitura tem buscado implantar os novos semáforos com um sistema mais moderno e econômico, com lâmpadas led, porta-focos e nobreak com capacidade de funcionamento por até 2h sem energia elétrica.

Morador há 17 anos da avenida Parimé Brasil, próximo ao cruzamento, o senhor Azarias Martins, 62, comemora pelo equipamento instalado. Segundo ele, já presenciou muitos acidentes graves e agora, com o semáforo, ele espera que a população tome mais consciência e respeite a sinalização. “Implantar o semáforo não quer dizer que não terá mais acidentes, mas acredito que as pessoas terão mais segurança ao passar pelo local. Temos ainda um problema sério que é a imprudência, o alcoolismo e a pressa das pessoas que acabam fazendo vítimas no trânsito”, disse o morador.

Ao transitar pelo local, o motorista Flávio Alencar, 30, sempre pensava que ali deveria ter mesmo um semáforo, por se tratar de um cruzamento perigoso. “Passo todos os dias por aqui e sempre imaginava um sinal funcionando. Muitas vezes eu venho com o receio de atravessar e ser surpreendido por outro veículo. Agora, estou satisfeito e seguro em passar por este cruzamento”, disse.

Este é o 33º novo ponto semafórico implantado em Boa Vista desde 2013. Na época, Boa Vista contava apenas com 25 pontos semafóricos e agora praticamente toda cidade está devidamente sinalizada e segura para a população. Além disso, os antigos foram substituídos por outros também modernos, sendo que os dois últimos foram os instalados no cruzamento da avenida Glaycon de Paiva com Terêncio Lima e também com a avenida Araújo Filho, centro de Boa Vista.

“Era uma reivindicação antiga da população que agora conseguimos atender. Estamos fazendo essa adequação em toda a cidade para garantir segurança a quem precisa enfrentar todos os dias um trânsito que só tende aumentar na capital”, disse Gilvan Santos, diretor do DET.

A previsão é de que novos semáforos sejam implantados até o final do ano. Os próximos cruzamentos a serem contemplados são: Izídio Galdino com Felinto Barbosa (Silvio Botelho) e Felinto Barbosa com Solón Rodrigues Pessoa (Pintolândia).

