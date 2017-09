Prefeitura implanta de mais um semáforo em Boa Vista

O Departamento de Engenharia de Trânsito da Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran) iniciou nesta segunda-feira, 04, a implantação de mais um ponto semafórico em Boa Vista. Dessa vez, será a avenida Princesa Isabel, cruzamento com Avenida dos Imigrantes, a receber a sinalização que vai contribuir para regularização do tráfego de veículos naquela região.

As equipes de técnicos e engenheiros de trânsito já concluíram a instalação dos postes, cabeamento e implantaram os porta-focos, restando alguns equipamentos eletrônicos para que o novo semáforo passe a funcionar devidamente. A previsão é de que até no máximo a próxima semana o aparelho já esteja em operação.

Este é o 32º novo ponto semafórico implantado em Boa Vista desde 2013. Na época, Boa Vista contava com 25 pontos semafóricos. Desde então, a prefeitura implantou novos semáforos, com lâmpadas led, porta-focos e nobreak com capacidade de funcionamento por até 2h sem energia elétrica.

Além disso, os antigos foram substituídos por outros também modernos, sendo que os dois últimos foram os que estão localizados no cruzamento da avenida Glaycon de Paiva com Terêncio Lima e também com a avenida Araújo Filho, centro de Boa Vista.

A previsão é de que novos semáforos também sejam implantados nos cruzamentos das avenidas Parimé Brasil com Rui Baraúna (União); Izídio Galdino com Felinto Barbosa (Silvio Botelho) e Felinto Barbosa com Solón Rodrigues (Pintolândia).