Prefeitura faz ação em semáforo sobre a importância da amamentação

O mês de agosto é dedicado à sensibilização das mamães e famílias sobre a importância da amamentação e alimentação complementar saudável na medida certa. Nesta terça-feira, 22, os profissionais da unidade básica de saúde do Jardim Floresta realizaram uma mobilização no semáforo da Avenida Venezuela. A ação contou com a parceria do Conselho Municipal de Saúde e do CRM-RR.

Muitas pessoas foram alcançadas com a distribuição de panfletos e orientações. “Esta ação é uma continuidade da nossa programação do Agosto Dourado e ainda da estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, que iniciou na unidade Jardim Floresta. Nosso principal foco é a redução da mortalidade infantil, pois com a amamentação no período certo, a criança poderá se desenvolver e se tornar um adulto mais saudável”, destaca a referencia técnica em saúde da criança do município, Maraceli Barbosa.

A enfermeira Janete Pinho, da unidade Jardim Floresta, explica que a ação é uma complementação de todo um conjunto de trabalho que a prefeitura vem desenvolvendo em prol da primeira infância.

“A criança em aleitamento exclusivo até seis meses de idade tem a possibilidade de ter um potencial intelectual maior no futuro, e após esse período deve ter uma alimentação complementar saudável. É esse o foco da estratégia na qual estamos buscando a certificação. É um trabalho importante desenvolvido pelo município que tem um resultado fantástico na qualidade de vida dos futuros adultos”, explica.

Além da panfletagem, as equipes ofereceram aos venezuelanos que ficam no semáforo atendimento com aferição de pressão arterial, teste de glicemia e distribuição de preservativos. “Verificamos aqui muitas alterações tanto de glicemia como de pressão alta, orientamos cada um a procurar uma unidade mais próxima para que possam receber o tratamento adequado”, explicou a enfermeira.

Angelo Espinosa, 24, foi um dos venezuelanos atendidos na ação. “Muito boa essa ação aqui, paramos um momento para receber orientações importantes quanto a nossa saúde, agradeço muito pela atenção”.

