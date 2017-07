Prefeitura executa obras de pavimentação na zona Oeste da capital

Mesmo com o período chuvoso, as ações da Prefeitura de Boa Vista não param. Diversas obras de infraestrutura estão em execução na capital. Drenagem, pavimentação, construção de sarjeta e calçada. No bairro Senador Hélio Campos, diversas ruas receberam asfalto recentemente e outras estão andamento.

Os trechos das ruas Antônio Coutrin da Silva (antiga S-27), S-28, Angela Evelim Coelho (antigaS-29), Francisco Chagas dos Reis (antiga S-30), Suzete Moraes Macedo (antiga S-31), José Alber Sampaio (antiga N-13) foram contempladas com os serviços de pavimentação. A avenida Laura Pinheiro Maia (antiga N-11) também recebeu o serviço e ainda a construção de sarjeta e meio fio.

“Moro há 15 anos nesse local e esperei ansioso por esse asfalto, enfim ele chegou e mudou a vida dos moradores. Era quase impossível trafegar por essa rua no inverno, tinha muita lama, agora está ai um asfalto novinho. Só temos a agradecer”, contou o morador da rua José Alber Sampaio, Vitórino Batista, de 75 anos.

A prefeita Teresa Surita visitou alguns bairros da capital com o intuito de verificar o andamento das obras, entre elas a Avenida das Guianas, que está em fase de finalização, com implantação do sistema de iluminação moderna e posteriormente urbanização. O local já recebeu obras de drenagem, duplicação da via, pavimentação, sarjeta e calçada.

“A drenagem sempre esteve entre minhas prioridades. Estamos com obras no Nova Cidade ou Cidade Satélite, no Conjunto Cidadão ou Cambará, no Caranã ou Paraviana, no Pintolândia ou Buritis e no Ayrton Senna. Só nesta administração, executamos mais de 100km de asfaltamento por toda Boa Vista, principalmente nos bairros mais afastados. É um trabalho caro, mas contínuo. Difícil de ser executado, porque dependemos de recursos federais, algo nem sempre possível de se obter em tempos de crise no Brasil”, garantiu a prefeita.

Ela ainda anunciou mais um pacote de obras que será executado pela prefeitura para ruas e avenidas da zona Oeste de Boa Vista. “Finalizamos a licitação de obras de recapeamento de mais ruas e avenidas, que vai melhorar a trafegabilidade por esse locais como é o caso da rua Joca Farias, no Caranã. Agora estamos licitando o asfaltamento de cerca de 80 vias, localizadas na Zona Oeste. Vamos continuar avançando e trabalhando para trazer qualidade de vida à população”, destacou a prefeita.

Shirléia Rios