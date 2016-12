Prefeitura entrega Praça do Coreto totalmente revitalizada

Um espaço para visitar, contemplar a natureza e um pouco da história de Boa Vista. A tradicional Praça do Coreto, localizada no centro da capital, foi totalmente revitalizada e entregue à população na noite dessa terça-feira, 20. Essa foi a entrega da primeira etapa da obra de recuperação do Centro Cívico, iniciada em agosto de 2015. O espaço já foi reinaugurado com iluminação natalina, típica desta época do ano.

A obra foi feita por meio de um convênio firmado entre a Prefeitura de Boa Vista e o Ministério do Turismo. A revitalização contemplou construções de área de passeio em lascas de granito, mobiliário urbano (lixeiras e bancos), arquibancada do coreto, posto de vigilância da Guarda Civil Municipal, banheiros públicos com acessibilidade, além de uma edificação com dois quiosques de alimentação e banheiros com acessibilidade.

O espaço também conta com obras de paisagismo e iluminação moderna em toda a região do coreto, com a instalação de luminárias de led. O coreto “Raimundo Soares (Marreta)” recebeu nova pintura e a fonte foi revitalizada. A prefeita Teresa Surita destacou o valor histórico da praça, localizada no coração de Boa Vista, e que há anos estava parada, sem vida e precisava de uma atenção especial.

“A praça está linda e pronta para as pessoas frequentarem. Os espaços públicos bem conservados contribuem para melhorar a qualidade de vida da população. Mesmo com a crise, conseguimos entregar mais uma importante obra que teve os recursos garantidos por meio de um convênio com o Ministério do Turismo. Agora cabe a cada um de nós amar, conservar e zelar por nossa capital com tantos cantinhos aconchegantes que conseguimos construir”, disse.

Convidados especiais prestigiaram a reinauguração, entre eles, os filhos do Marreta. O mais velho, Galvão Soares, de 72 anos, fez um discurso emocionante. Ele falou sobre o que a Praça do Coreto representa para sua família, principalmente para seu pai. “Hoje se faz justiça a esse espaço, à história e à cultura de Boa Vista. A placa havia desaparecido e a história desse lugar se perdeu no tempo. Hoje é um momento de muita alegria para minha família, por relembrar o passado e tudo que vivemos aqui com o nosso pai”, contou.

O jovem casal Patricia Campos e Adriano Rodrigues foi conferir de perto a nova cara da Praça do Coreto com seus filhos Arthur Miguel e Ana Sophya. “Muito bom ver o que a Prefeitura fez aqui. Realmente, a praça estava muito feia e abandonada, agora ganhou vida e está muito mais bonita”, ressaltou Patrícia.

Quem está feliz em retornar para o espaço é o empresário Jucineiry Cavalcante, autorizatário de um dos quiosques da praça. Ele comanda o Roraima Moto Clube. “É uma satisfação para nós retornarmos à praça e ver o quiosque totalmente reformado. Estamos encantados com a qualidade da obra, agora ficou mais amplo e acessível. Uma boa opção para as famílias frequentarem e curtirem com bom gosto”, disse.

Há cerca de um ano, a Praça do Centro Cívico teve todas as luminárias substituídas, por meio do programa Cidade Luz. Na ocasião, foram instalados 49 postes, a maior parte deles com luminárias de led que têm uma iluminação mais potente e menor consumo de energia.

Histórico

O coreto Raimundo Soares, o “Marreta”, foi inaugurado em 1963 e se tornou o principal ponto cultural de Boa Vista e também o ponto de encontro dos jovens da época. Este nome é em homenagem ao paraense que foi um dos principais promotores culturais de Boa Vista, sobretudo nas décadas de 60 e 70. Envolvido com a música, promoveu e tocou em diversos carnavais no período, inclusive, no coreto que leva seu nome.

Também compôs a Roraima Jazz Rio Branco, ainda na época do antigo território, tocando em diversos bailes da cidade. Foi membro da antiga Guarda Territorial do ex-Território Federal do Rio Branco e, posteriormente, de Roraima. Morreu em 17 de março de 1989, aos 71 anos.

A Praça do Centro Cívico recebeu o nome de Joaquim Nabuco (19.08.1849 – 17.01.1910). Um político, diplomata, historiador, jurista, orador, poeta e jornalista brasileiro. Ele foi um dos grandes nomes na luta contra a escravidão, bem como defendia a liberdade religiosa no país. Na data de seu nascimento, 19 de agosto, é comemorado o Dia Nacional do Historiador.

Memorial

Na Praça do Coreto há um monumento internacional, em um espaço considerado território da Organização dos Estados Americanos (OEA). É o Memorial Internacional dedicado ao índio macuxi Ovelário Tames, morto em 1988, vítima de uma barbárie. O incidente é considerado um dos símbolos da luta pelos direitos indígenas e por conta disso o monumento foi armado no local.

Ceiça Chaves