Prefeitura encerra a segunda turma do Curso de Manipulação de Alimentos

Na tarde da última quinta-feira, 25, no auditório da Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas – SMAI, 37 comerciantes que atuam nos mercados e feiras livres do município concluíram a segunda capacitação sobre Manipulação de alimentos de origem animal nas feiras livres e mercados de Boa Vista.

O ciclo de capacitações é pré-requisito para a o cadastro no Serviço de Inspeção Municipal – S.I.M, e o recebimento do Selo de origem e qualidade, ambos em processo de implantação no município. A meta da secretaria é atender a todos os comerciantes das feiras e mercados, bem como os produtores agropecuários que atuarão no Mercado do Agricultor – antigo mercado do peixe, que será revitalizado e inaugurado este ano.

O comerciante e participante do curso Josafá da Silva Bezerra agradeceu pela paciência do Professor André. “Estou muito satisfeito por todas as informações que nos foram repassadas e pretendo com certeza aplicar tudo o que aprendi na prática em meu comércio”, destacou.

O professor André Siqueira, coordenador do curso de medicina veterinária da Universidade Federal de Roraima –UFRR, frisou que agradece a parceria com a prefeitura por meio da Secretaria de Agricultura e sente-se gratificado por poder ter contribuído para o aprendizado dos comerciantes e feirantes. “Manipular alimentos exige muita responsabilidade e paciência e por isso nós temos imensa satisfação em poder trazer essa capacitação por meio da parceria”, disse.

O Secretário adjunto Guilherme Adjuto concluiu agradecendo a todos os participantes pelo empenho, interesse e por ver o auditório lotado. “A secretaria tem muitos projetos para 2018, incluindo os cursos voltados ao público dos mercados e feiras livres que são essenciais para as boas práticas de fabricação e manuseio dos produtos de origem animal”, enfatizou.