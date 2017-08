Prefeitura empossa novos servidores da Educação

A Prefeitura de Boa Vista deu posse na tarde desta quarta-feira, 16, a novos concursados para os quadros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC). A cerimônia aconteceu no Auditório do Palácio 9 de Julho. Ao todo nove candidatos assinaram o termo de posse.

São dois candidatos aptos para o cargo de Arte-educador e sete para a função de Assistentes de Aluno. Todos os empossados são do cadastro de reserva do concurso realizado em 2014. Com as recentes nomeações a prefeitura passa a contar com 508 assistentes de alunos, e 203 professores arte-educadores.

Para prefeita Teresa Surita, o intuito é que os servidores municipais sejam em sua maioria efetivos. “As primeiras experiências na escola e a alfabetização marcam a vida das crianças para sempre. Por isso procuramos dar uma condição melhor e investir no funcionário efetivo, pois ele é quem dedica sua vida à carreira. Acredito que dessa forma, a qualidade dos serviços melhora e a população é quem ganha”, ressaltou.

“É uma conquista, estou emocionada por conseguir um trabalho que vai me proporcionar uma estabilidade. Agora vou contribuir da melhor forma para o quadro de servidores da prefeitura. Eu já acompanhava o trabalho da escola municipal, pois meu filho estuda em uma escola municipal e agora tenho a oportunidade de contribuir da melhor forma para a educação”. Declarou Maria Názara, que tomou posse como assistente de aluno.

Quadro atual de servidores municipais da Educação

Atualmente a SMEC conta com o quadro geral de 4,1 mil servidores, destes 3,1 mil são estatutários. Portanto, 75% de todo o quadro da Educação Municipal é formado por servidores efetivos. No quadro docente esse número é de 98% formado por professores estatutários, o restante são seletivados da área rural e indígena. A prefeita Teresa surita, adiantou também que já está em estudo a realização de novos concursos para atender o crescimento do número de escolas e casas mãe.

Edson Rodrigues