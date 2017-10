Prefeitura empossa novos médicos em Boa Vista

A prefeitura de Boa Vista tem avançado cada vez mais na melhoria da qualidade e acesso aos serviços de saúde para a população. Nesta terça-feira, 24, foram empossados 33 médicos que farão parte do quadro efetivo da saúde municipal.

A prefeita Teresa Surita destaca a importância dos profissionais na rede. “A estabilidade é um vínculo muito bom, pois só temos a ganhar, tanto os profissionais como a própria gestão, quero parabenizar a todos que estão chegando agora e aos que já fazem parte da rede. Já temos muito o que comemorar, inclusive mais de 90% hoje dos nossos servidores da saúde são efetivados”.

Foram empossados clínicos gerais, citopatologista, médico do trabalho, ortopedista e pediatra. Alguns já atuam na rede municipal em regime celetista, mas agora como concursados passam para o regime estatutário.

A médica, clínica geral, Aillma Jacó, que já trabalha na unidade básica de saúde do São Vicente agradeceu a oportunidade e falou da sua experiência profissional. “Agradeço a oportunidade de trabalho, desde que me formei já comecei a exercer a profissão na prefeitura e hoje estou muito feliz de poder assumir o cargo efetivamente e contribuir mais ainda com a melhoria da qualidade de vida da população”.

A prefeitura já convocou até o momento, 107 médicos especialistas do concurso de 2016, entre eles clínicos gerais e especialistas em anestesiologista, cardiologia pediátrica, cirurgião torácico, dermatologista, endocrinologista, endoscopista, intensivista pediátrico, nefrologista pediátrico e Otorrinolaringologista.

O secretário municipal de saúde, Cláudio Galvão, deu boas-vindas aos novos profissionais. “O concurso traz garantias para o profissional e também mais qualidade nos serviços oferecidos aos usuários e isso fortalece cada vez mais a saúde e ao bem estar das pessoas em nossa cidade”.

Além da contratação de profissionais por meio de concurso, a prefeitura tem investido na construção de novas unidades. Recentemente foi inaugurada mais uma unidade básica de saúde, no bairro Jóquei Clube, que já realizou mais de 900 atendimentos com serviços ambulatoriais nos primeiros 15 dias de funcionamento.

Jamile Carvalho