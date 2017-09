Prefeitura é parceira em campanha de prevenção ao suicídio

Começa na próxima segunda-feira, 11, a Campanha de Prevenção ao Suicídio, Setembro Amarelo, com o tema “Doe um minuto, salve uma vida”. A Prefeitura de Boa Vista é parceira neste movimento mundial e vai desenvolver diversas atividades de conscientização em todas as unidades básicas de saúde. As ações alusivas seguem até dia 30 deste mês.

O secretário municipal de saúde, Claudio Galvão, destaca que este é um trabalho extremamente importante para a sociedade. “É preciso não somente debater o tema, mas também entender a responsabilidade de cada um nesse processo, qualquer uma de nossas unidades de saúde está apta para acolher pessoas com quadro de depressão e fazer o encaminhamento adequado”, afirmou.

Na segunda-feira as unidades iniciam atividades de conscientização com palestras e rodas de conversas abordando o tema. A unidade do Jardim Floresta preparou extensa programação a partir das 8h30, quando haverá palestra e roda de conversa abordando o suicídio. Na quarta-feira, 13, a partir das 8h, profissionais se mobilizam em ação de panfletagem na blitz “Quero Viver”, no semáforo da avenida Venezuela, próximo ao IBAMA.

A unidade do Mecejana também promove rodas de conversas na segunda-feira, às 14h30. Além das atividades nas unidades básicas de saúde, os médicos da secretaria municipal de saúde e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) farão rodas de conversas nas escolas estaduais com voluntários da Universidade Federal de Roraima (UFRR).

A prefeitura também vai iluminar as fachadas dos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, CAPS II, Hospital da Criança Santo Antônio, Praça das Águas, Monumento ao Garimpeiro e Palácio 9 de Julho na cor amarelo.

A campanha Setembro Amarelo foi criada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) na tentativa de reduzir as estatísticas de suicídio no mundo. Foi instituída no Brasil em 2014 e promove diversas ações voltadas à valorização da vida e à prevenção.

Jamile Carvalho