Prefeitura divulga resultado final do seletivo da Educação para área indígena e rural

A Prefeitura de Boa Vista divulgou o resultado final do processo seletivo simplificado da Secretária Municipal de Educação e Cultura para área indígena e rural. A relação dos convocados está disponível no Diário Oficial do Município desta terça-feira, 24, conforme critérios estabelecidos no Edital nº 001/2017 – PMBV/SMEC.

O atendimento aos convocados iniciou nesta quarta-feira, 25, e segue nesta quinta-feira, 26, das 9h às 12h e das 14 às 17h, na Escola Municipal Maria Francisca Lemos, localizada na rua Mestre Albano, no bairro Buritis.

Os profissionais atuarão em 12 escolas localizadas na área indígena e cinco escolas rurais. Foram ofertadas 150 vagas para atender essas localidades e ainda para cadastro de reserva. Destas, 49 vagas foram destinadas para professor de Ensino Fundamental e Educação Infantil, 12 para professor de língua materna (macuxi e wapixana). Para o cargo de cuidador foram seis vagas, para apoio administrativo foram oferecidas 26 vagas. Para a função de merendeira foram disponibilizadas 20 vagas e 37 para motorista.

Shirléia Rios