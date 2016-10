Prefeitura divulga local e horário das provas do processo seletivo para agentes de Saúde e de Endemias

A Secretaria Municipal de Saúde informa que as provas objetivas do processo seletivo de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE) serão aplicadas no próximo domingo, 23, em Boa Vista.A prova para Agente de Combate a Endemias será realizada no horário da manhã, das 9h às 12h (horário local). Já os inscritos para as vagas de Agente Comunitário de Saúde farão a prova no período da tarde, das 14h30 às 17h30 (horário local).

A Secretaria Municipal de Saúde solicita que os candidatos que fizeram a inscrição para o processo seletivo acessem o site www.idecan.org.br para verificarem a data, horário e o local das provas.

O certame terá três etapas: na primeira serão aplicadas as provas objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório; na segunda o candidato passará por um curso introdutório de formação inicial, de caráter apenas eliminatório; na terceira e última etapa será realizada a comprovação de requisitos e exames médicos, de caráter apenas eliminatório.

Jéssica Costa