Prefeitura divulga Edital de Matrículas da rede municipal para 2018

Os pais e responsáveis por alunos da rede municipal devem ficar atentos aos prazos estabelecidos no Edital de Matrículas 2018, publicado no Diário Oficial desta quinta-feira, 9. Os prazos para transferências de alunos para qualquer uma das escolas da rede começam no mês de dezembro e as solicitações de novas matrículas serão feitas em janeiro de 2018. Os pedidos devem ser feitos exclusivamente pelo Call Center (0800-280-3536), que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Com o fim do Ano letivo 2017, já é possível estimar que serão disponibilizadas na rede municipal cerca de 7 mil novas vagas para a pré-escola e Ensino Fundamental. “Estamos com a expectativa que cerca de 6,9 mil alunos do 5º ano irão para as escolas do estado ano que vem, o que nos evidencia que aproximadamente 7 mil vagas serão disponibilizadas para 2018”, ressaltou Francisco Carneiro, superintendente de Planejamento Educacional.

Na próxima semana, começa a efetivação das matrículas das crianças beneficiárias do Programa Família que Acolhe, grupo prioritário. Serão matriculadas, neste primeiro momento, 806 novas crianças de 2 e 3 anos e 11 meses, nas 33 Casas Mãe e nas 24 turmas das Escolas Proinfâncias do município. As vagas remanescentes serão disponibilizadas para a comunidade. Para tentar uma das vagas, os interessados devem ligar para o Call Center no período de 13 a 22 deste mês para uma pré-inscrição.

Como de costume, as solicitações para as escolas Indígenas e do Campo ocorrerão diretamente nas unidades. Para os alunos matriculados e interessados na Educação de Jovens e Adultos (EJA), as solicitações devem ser feitas diretamente nos sete núcleos municipais que ofertam a modalidade, primeiro seguimento (1º a 4º série) do Ensino Fundamental. Núcleos: Francisco de Souza Bríglia, Ioládio Batista, Glemíria Gonzaga, Francisco Cássio, Nova Canaã, Raimundo Eloy Gomes e Maria Gertrudes.

Conforme o Edital, não haverá prorrogação dos prazos. Aquele pai ou responsável que perder o período de matrícula nas datas estabelecidas neste Edital, deverá aguardar a efetivação das novas matrículas, para que após o levantamento das vagas na rede, a Secretaria Municipal atenda, de acordo com a disponibilidade de vagas nas escolas, os remanescentes que deixaram de solicitar nas datas previstas.

Calendário Escolar 2018

Foi publicado também no Diário Oficial o Calendário Escolar para o ano letivo 2018. Para o Ensino Regular, o ano divide-se em quatro bimestres, totalizando 205 dias letivos. O Calendário, em pauta, contempla e define o início do ano letivo para o dia 29 de janeiro de 2018 e término para o dia 14 de dezembro de 2018, destinados à Educação Infantil, Ensino Fundamental e para a Educação de Jovens e Adultos.

O primeiro semestre se inicia no dia 29 de janeiro de 2018 e termina no dia 28 de junho e o segundo semestre no dia 16 de julho e finalizará no dia 14 de dezembro do corrente ano, como forma de garantir o que preceitua a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9.394/96, em seu inciso I do artigo 24.

Link do edital: https://www.boavista.rr.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=MTE4MzI%2C