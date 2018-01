Prefeitura divulga calendário de pagamentos dos servidores em 2018

A Prefeitura de Boa Vista, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (SMAG), desenvolve internamente o Programa Servidor de Valor, que tem como propósito a valorização do servidor municipal em todos os aspectos. Um deles é ter um bom planejamento financeiro e orçamentário. Isso, de acordo com o secretário Paulo Bragatto, tem permitido à administração municipal honrar compromissos, principalmente, com a folha de pagamento.

“Anualmente, a prefeitura estabelece um calendário de pagamento, definindo datas a serem cumpridas rigorosamente. Muitas vezes, em determinados meses do ano, a gente consegue até antecipar esse dia, o que já ocorreu em 2017 e, possivelmente, em 2018, pelas perspectivas que temos, também possamos fazer essa antecipação”, disse Bragatto.

Dentro da política de valorização do servidor adotada pela prefeitura, o secretário ressaltou que há um leque de capacitações que permitem o envolvimento deles nas decisões, no desenvolvimento de logoativos, além de outros procedimentos. Todas essas medidas têm o objetivo de tornar sempre melhor a gestão da administração pública.

“Isso, de certa forma, facilita o trabalho de todos os servidores e a gente consegue avançar e ter melhores resultados nas nossas metas e ações a cada ano. Avançamos muito em 2017 e há uma expectativa grande para que 2018 seja melhor ainda nessas questões relacionadas aos servidores.”

Bragatto explicou também que, por determinação da prefeita Teresa Surita, está sendo criado o Serviço de Medicina do Trabalho, em parceria com a Junta Médica. Esse serviço vai atender aos servidores na questão de exames periódicos, com o objetivo de cuidar de cada uma dessas pessoas e dos ambientes dos prédios para que tenham melhores condições de trabalho.

O planejamento tem sido a palavra chave para se alcançar todos os avanços registrados no que se refere à gestão de pessoal. “O planejamento, sem dúvida, faz parte de todas as ações. Isso, a prefeita Teresa tem feito com todas as secretarias, e na Administração, não tem sido diferente.”

Além do calendário de pagamento, a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas mantém um calendário paralelo de ações e organização, com o sistema de folha de pagamento, férias de servidores e outros procedimentos de maneira a permitir o cumprimento das metas dentro dos prazos estabelecidos.

Cerca de nove mil servidores ativos compõem a estrutura da administração municipal e são os maiores beneficiados pelo calendário de pagamento para o ano de 2018, divulgado pela prefeitura no fim de dezembro passado. São efetivos, comissionados e seletivados. Além disso, estão incluídos os inativos, no caso os aposentados e pensionistas do município.

Calendário de pagamento 2018

Mês | Data

Janeiro | 1 de Fevereiro

Fevereiro | 2 de Março

Março | 3 de Abril

Abril | 3 de Maio

Maio | 1º de Junho

Junho | 3 de Julho

Julho | 2 de Agosto

Agosto | 4 de Setembro

Setembro | 2 de Outubro

Outubro | 1º de Novembro

Novembro | 4 de Dezembro

Dezembro | 28 de Dezembro

· Primeira parcela do 13º | 22 de Junho

· Segunda parcela do 13º | 20 de Dezembro

Francisco Espiridião