Prefeitura debate com a sociedade a construção do Camelódromo

Representantes da Prefeitura de Boa Vista e da população se reúnem nesta quarta-feira, 13, no auditório do Palácio 9 de Julho, em uma audiência pública que vai discutir a construção do Centro Comercial Popular, o Camelódromo. O centro comercial, na avenida Silvio Botelho, no Centro de Boa Vista, terá área de 2.501,49 m², contemplando 96 boxes comerciais, 14 lanchonetes, praça de alimentação e passeio público com acessibilidade.

A obra havia sido suspensa em outubro deste ano a pedido do Ministério Público Estadual. Recentemente a Justiça de Roraima liberou a construção de 2% do Camelódromo para que os recursos do convênio com o Ministério da Defesa não fossem devolvidos. Em contrapartida, a Prefeitura se comprometeu em realizar uma audiência pública, o estudo de impacto de vizinhança – que já está sendo providenciado – e a compensação ambiental da área.

“O objetivo da audiência pública é discutir com a sociedade em geral a possibilidade de realização da obra, apresentar o projeto e os benefícios para a população. O Camelódromo irá beneficiar mais de 100 famílias, gerando emprego e renda, além de melhorar a organização do Centro”, disse Flávio Grangeiro de Souza, procurador-geral adjunto.

O novo espaço será destinado aos vendedores cadastrados no ano passado e que aguardam atendimento na área de estacionamento do Caxambu. A obra vai melhorar a qualidade de vida dos camelôs que desenvolvem suas atividades na rua, expondo suas mercadorias em pleno passeio público.

Gleide Rodrigues