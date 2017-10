Prefeitura de Boa Vista recebe homenagem do Roraima Motoclube

No encerramento da 11º edição do Encontro Internacional de Motos de Alta Cilindrada, ocorrido nesse sábado, 7, a Prefeitura de Boa Vista se fez presente com um estande montado no local e ainda recebeu uma justa homenagem pela parceria e apoio dado ao evento. Representando a prefeita Teresa Surita, o vice Arthur Henrique recebeu um troféu das mãos do presidente do Roraima Motoclube, Jucineiry Passarinho, honras dadas a todos os apoiadores do evento.

O vice Arthur esteve presente nos dois dias de festa, para ele foi uma honra representar a prefeitura que tem incentivado e apoiado inúmeros eventos na cidade com o intuito de fomentar o turismo e a economia local. “A prefeitura apoia eventos que tenham grande impacto econômico, e este, em especial, é um dos que mais movimentam a economia e o setor turístico em Boa Vista. Chegamos a esta conclusão porque sempre realizamos pesquisas de satisfação online por meio da Fetec. Receber a homenagem é selar o apoio dado”, ressaltou.

O presidente do Roraima Motoclube, Jucineiry Passarinho, frisou a importância da parceria da Prefeitura de Boa Vista para a realização do evento. “Fazer um evento desse porte não seria possível sem o apoio da prefeitura. Essa é uma parceria que já vem de muitos anos. O Encontro Internacional de Motos de Alta Cilindrada já é tradicional no estado e conta com atrações musicais, exposição de mais de 700 motos, participação de mais de 100 motoclubes e tendas de vários segmentos de Boa Vista”, destacou .

No evento, o estande do município foi um atrativo a parte. Levou aos visitantes as belezas naturais de Roraima, destinos turísticos e a cultura da capital mais ao norte do Brasil. A festa, realizada no estacionamento do Estádio Canarinho, reuniu pessoas de todos os estados brasileiros e ainda de outros países como Colômbia, Guiana e Venezuela, o que sem dúvidas movimentou a economia e o turismo local.

O artista plástico Edinel Pereira esteve presente no estande mostrando um pouco de sua arte, fabricando peças no local e presenteando o público. No sábado, 7, houve ainda o sorteio de uma peça produzida pelo artista durante o evento. A ganhadora de um belíssimo quadro foi Juliana Rodrigues, uma visitante do estande. “foi uma surpresa quando chamaram meu nome. O quadro é lindo fiquei admirando durante toda festa. Agora ele vai para minha casa como lembrança do Encontro Internacional”, disse.

A superintendente de turismo da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista (Fetec), Alda Amorim disse que a proposta da prefeitura durante a festa é poder mostrar as belezas naturais, os pontos turísticos, mostrar um pouco dos eventos que já fazem parte do calendário cultural da cidade, que movimentam a economia local, gera emprego e renda como é o caso do Boa Vista Junina, que traz grupos e artistas de diversos segmentos culturais, destacando a gastronomia.

“Boa Vista é uma cidade linda, com muitos atrativos, que tem uma diversidade cultural muito rica, então queremos mostrar esse potencial da nossa cidade e, a gestão da prefeita Teresa Surita vê o turismo enquanto economia, por isso apóia eventos como o Encontro Internacional de Motos de Alta Cilindrada, por acreditar no benefício que traz economicamente, já que a festa movimenta hotéis, restaurantes e agências de turismo de Boa Vista”, frisou Alda.

Ceiça Chaves