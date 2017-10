Prefeitura de Boa Vista promove atividades alusivas ao Outubro Rosa

As atividades alusivas ao movimento Outubro Rosa continuam sendo realizadas pelas unidades da rede municipal de saúde. Nesta terça-feira, 17, o Centro de Tratamento e Prevenção de Câncer de Colo e Mama – CPCOM, Silvana Helena Souza Gomes deu início às atividades, na unidade.

De acordo com o secretário municipal de saúde, Cláudio Galvão, é importante intensificar as informações de prevenção sobre a doença. “Sempre realizamos atividades educativas em nossas unidades abordando esse tema e hoje o centro desenvolve um trabalho importante nesse sentido”.

A programação se estende até quinta-feira, 19, manhã e tarde com palestras, consultas com médicos especialistas mastologista, ginecologista e patologista cervical, além de exames de ultrasonografia transvaginal, pélvica e mama, aferição de pressão arterial, coleta de preventivo, testes rápidos de HIV, Hepatite e Glicemia, dispensação de preservativos e medicamentos e corte de cabelo.

Maria Zilma, 45, participou da ação, ficou sabendo pela rádio e recebeu diversos atendimentos. “Estava há um bom tempo sem ir ao médico fazer essa parte de preventivo, essa é uma ação muito boa que deveria se estender por mais tempo, pois a gente consegue fazer os exames necessários”.

A ação é realizada em parceria com a rádio 93 FM e Tv Imperial. A diretora do centro, Roberta Sales, acredita que é uma parceria positiva. “Além dos atendimentos médicos, conseguimos proporcionar ainda um momento de beleza com corte de cabelo e design de sobrancelhas, muito bom para melhorar a autoestima de cada uma delas, inclusive dos homens que compareceram”.

Todas as unidades básicas de saúde da prefeitura estão realizando atividades alusivas ao Outubro Rosa até o fim do mês e o Centro de Tratamento e Prevenção de Câncer de Colo e Mama – CPCOM, Silvana Helena Souza Gomes realiza atividades até quinta-feira, 19.

Jamile Carvalho