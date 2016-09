Prefeitura de Boa Vista promove ações de saúde nos bairros da capital

Promover o acesso à saúde e aproximar ainda mais a população dos serviços oferecidos nas unidades básicas é uma das prioridades da Prefeitura de Boa Vista. As equipes de Estratégia Saúde da Família têm realizado diariamente diversas ações nos bairros mais afastados do centro da cidade.

Nesta terça-feira, 20, os moradores do bairro Tancredo Neves receberam, pela segunda vez, os serviços de saúde. A ação aconteceu no Restaurante da Mangueira, em frente a Praça Mané Garrincha. Os atendimentos foram feitos pelas equipes da unidade Olenka Macellaro. A outra ação foi realizada no Ginásio Romerão, na Vila Olímpica, voltada para os idosos do Cabelos de Prata do bairro Pintolândia, pela equipe da unidade Lupércio Lima.

“A ideia é promover a saúde das pessoas. Estas ações servem para orientá-los e fazer com que eles se previnam de doenças e saibam como utilizar os serviços oferecidos nas unidades. Por isso a realização de palestras abordando os cuidados com a hanseníase, tuberculose, a utilização do hipoclorito na água. Não queremos só proporcionar o atendimento médico, mas a promoção da saúde preventiva”, destacou a enfermeira Emily Feitosa, da unidade Olenka Macellaro.

No bairro Tancredo Neves foram realizados mais de 50 atendimentos, com aferição de pressão arterial, teste rápido de HIV, Sífilis e Hepatites Virais, consulta com clínico geral e palestras educativas. No bairro Pintolândia, mais de 70 idosos do projeto Cabelos de Prata receberam orientações com palestras sobre HIV, Sífilis e Hepatites Virais e também fizeram os testes rápidos.

Dona Geraldina de Almeida tem 66 anos e mora no bairro Tancredo Neves. “Sempre que posso participo dessas ações, é de muito proveito pra mim. Aqui é mais próximo da minha casa e tenho acesso rápido ao médico que pode me passar as receitas dos remédios que preciso e ainda fico sabendo como me prevenir de muitas doenças oportunistas”, disse.

