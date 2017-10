Prefeitura de Boa Vista orienta venezuelanos em semáforos

Na tarde deste sábado, 28, equipes da Secretaria Municipal de Gestão Social (Semges) e da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (Emhur), acompanhados da Guarda Civil Municipal, estiveram alguns semáforos da capital com o objetivo de orientar migrantes venezuelanos quanto à comercialização de produtos e serviços nestes locais. A ação aconteceu nos semáforos da avenida Venezuela, onde o número de vendedores ambulantes é cada vez maior.

A ação conjunta entre as secretarias acontece regularmente. Além das orientações, é feita uma verificação de documentos para saber quais migrantes estão regulares e os que não estão e, assim, ter um controle da quantidade de venezuelanos que entram o estado e permanecem na capital. A orientação é que busquem por empregos regulares e desocupem as vias da capital.

De acordo com a gerente do Centro de Referência e Assistência Social do São Francisco, Vanessa Pinheiro, essa ação de orientação vem acontecendo em diversos cantos da capital. Uma das mais recentes foi a recomendação de desocupação na Praça Capitão Clóvis, onde cerca de 80 venezuelanos ocupavam os quiosques e bancos do local.

Segundo Raimundo Barros, secretário municipal de Segurança Urbana e Trânsito, a recomendação da Guarda Municipal é que seja recolhido todo material de comércio e serviços das vias públicas, que poderá ser devolvido posteriormente mediante apresentação de notas fiscais. “É preciso que os migrantes entendam que esse tipo de comércio não é permitido e que realizaremos estas ações com o objetivo de que eles tenham consciência e não voltem a realizar novamente”, destacou.

Jéssica Costa