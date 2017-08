Prefeitura de Boa Vista inicia a Semana da Amamentação

Na manhã desta terça-feira, 1º, a Prefeitura de Boa Vista juntamente com instituições parceiras deram início a Semana de Amamentação, conhecida como Agosto Dourado. A abertura da programação foi realizada no auditório do CRM-RR e contou com a presença de representantes de cada instituição parceira.

O secretário adjunto de saúde de Boa Vista, Cássio Gomes, destacou a importância do tema. “É algo que envolve toda a família, não somente as futuras mamães e bebês, a prefeitura tem trabalhado essa questão com a primeira infância, em uma política de governo que tem dado resultados positivos dentro de nossas unidades de saúde”.

A abertura do evento contou com a apresentação da médica pediatra Dra. Sonia Salviano, que abordou os desafios comuns na promoção do aleitamento materno. “Cada dia é um novo dia para mães, bebês e profissionais aprendermos o valor e a importância de repassar no pré-natal o contato de mãe e bebê sem interrupção. Isso contribui muito para uma boa e saudável amamentação”.

A superintendente de atenção básica de Boa Vista, Érika Madelaine Carvalho, apresentou as ações de promoção relacionadas à amamentação, além de abordar a política pública da primeira infância executada hoje pelo município por meio do programa Família que Acolhe e as ações do pré-natal nas unidades básicas.

“O Família que Acolhe trabalha toda a rede, desde a gestação, com a finalidade de criar um vínculo com a família e comunidade repassando a importância e os cuidados tanto com a mãe como o bebê. O município executa toda uma estratégia voltada para a importância e os cuidados com a amamentação, que é um fator primordial nesse processo. Já trabalhamos nas unidades básicas de saúde com grupos operativos estimulando inclusive a participação do pai nesse processo”, destacou a superintendente.

Programação

Durante toda a semana o Cernutri e as unidades básicas de saúde promovem atividades alusivas a Semana de Amamentação e palestras voltadas para as integrantes do programa Família que Acolhe.

Jamile Carvalho