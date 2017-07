Prefeitura de Boa Vista firma parceria com prefeitos de Pacaraima e São João da Baliza

Mais dois municípios do Estado assinaram termo de cooperação técnica com a Prefeitura de Boa Vista, com fins de garantir a cooperação mútua entre eles e visando o desenvolvimento do modelo de gestão entre cada um. A assinatura dos temos aconteceu nesta terça-feira, 11, no Palácio 9 de Julho.

No ato, estiveram presentes os prefeitos Juliano Torquato dos Santos e Marcelo Jorge Fernantes, respectivamente, de Pacaraima e de São João da Baliza. O termo assinado permitiu a doação por parte da Prefeitura de Boa Vista de 300 luminárias, lâmpadas e reatores, a cada um dos municípios.

Para a prefeita Teresa Surita, esta parceria representa uma grande contribuição aos municípios de Roraima e que as portas estão sempre abertas para que outros também possam buscar apoio na capital. “Acredito que possamos unir esforços em prol do povo de todo o Estado. Somos uma capital-estado e o que for possível sempre será feito pelos colegas prefeitos”.

O prefeito de Pacaraima, Juliano Torquato, afirmou que a doação das luminárias contribui para segurança pública de seu município. Ele também elogiou a parceria com a Prefeitura de Boa Vista, que vai contribuir bastante com o desenvolvimento da cidade, localizada em região de fronteira.

“Nós recebemos o município em situação precária na iluminação e é um sonho nosso essa cooperação técnica com Boa Vista, pois vivemos numa situação difícil de ordem financeira. E em nossa cidade hoje a prioridade é a segurança. Uma cidade mais iluminada e mais vigiada é um dos anseios da população. Então, ser contemplados com estas luminárias é um grande benefício”, afirmou.

Por sua vez, Marcelo Jorge Fernandes ressaltou a necessidade do material doado, que é algo bastante esperado pelos cidadãos de São João da Baliza. “Essa parceria é fundamental. Esse material vai ajudar bastante a nossa cidade, que à noite sofre com uma iluminação precária. E nós só temos que agradecer à prefeita Teresa. Com toda a certeza, esta será uma notícia das mais bem recebidas pelo nosso povo, que anseia por um município melhor”.

O material doado compõe as luminárias de Boa Vista que foram substituídas nos últimos anos. Termos de cooperação semelhantes foram também assinados com as prefeituras de Alto Alegre e Rorainópolis.

Fábio Cavalcante