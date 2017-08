Prefeitura de Boa Vista entrega novos uniformes ao SAMU-BV

Nesta sexta-feira, 25, os socorristas médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e condutores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU/BV) receberam novos uniformes. Ao todo foram entregues 65 kits contendo macacão, camisetas, botas, bonés e tags de identificação da função.

A prefeita Teresa Surita destacou que todo o investimento visa melhorar as condições de trabalho e consequentemente a melhoria dos serviços.

“Sabemos o quanto esse trabalho nas ruas é delicado e precisa de um cuidado e segurança redobrados, então é necessário proporcionar as melhores condições para que nossos profissionais possam desempenhar suas funções no melhor ambiente possível” disse.

O diretor do SAMU-BV, Luciano Coutinho, esclareceu que a utilização do uniforme é obrigatória, por determinação do Ministério da Saúde, e que Boa Vista tem investido regularmente na renovação. “Todos os itens que recebemos hoje no kit são obrigatórios e estamos vivendo uma situação histórica, pois estamos recebendo os uniformes por dois anos consecutivos, isso mostra o compromisso da gestão com o serviço móvel e a segurança tanto dos socorristas como da própria população”.

Para o médico socorrista Roger Caleffi, os novos uniformes ajudam na segurança tanto do profissional como do paciente atendido. “Os equipamentos e novo fardamento são necessários para que possamos desenvolver um trabalho com segurança nas ruas e ainda ajuda na identificação”.

Jamile Carvalho