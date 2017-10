Prefeitura de Boa Vista entrega novo prédio à Superintendência de Assistência Farmacêutica

A prefeitura de Boa Vista tem investido cada vez mais na saúde e proporcionado à população melhor acesso e qualidade nos serviços. Nesta terça-feira, 17, foi entregue o novo prédio onde funciona a Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF).

A prefeita Teresa Surita destaca as melhorias realizadas. “Hoje damos um grande passo na saúde com esse novo espaço, mais amplo com a possibilidade maior de armazenamento, e agora com novo sistema de controle de entrada e saída de medicamentos, é assim que conseguimos garantir qualidade de vida e melhor atendimento à população”.

O novo espaço possui 1.400 metros quadrados, com recepção, salada superintendência, sala da direção técnica, sala do núcleo de processos, sala da assessoria técnica, sala do administrativo, sala das coordenações de distribuição e estoque. Também possui área de armazenamento para medicamentos, termolábeis, material médico hospitalar, insumos laboratoriais e odontológicos.

O secretário municipal de saúde, Cláudio Galvão, destacou que sem o apoio da prefeita e servidores, é impossível oferecer um bom trabalho. “É muito importante esse apoio, inclusive dos servidores sempre empenhados em oferecer o melhor serviço, apesar de todos os desafios, agora temos um local mais amplo e arejado proporcionando a melhoria de trabalho de todos e a população sendo beneficiada”.

A prefeitura de Boa Vista tem investido, desde o início da gestão, no abastecimento de medicamentos e materiais médico-hospitalares em todas as unidades básicas de saúde, Hospital da Criança Santo Antônio e demais unidades da rede municipal de saúde.

“Continuamos avançando na regularização dos medicamentos. Hoje a Saúde conta com 91% dos medicamentos da REMUME abastecidos em todas as unidades de saúde do município”, destaca o superintendente da assistência farmacêutica, Moysés Carvalho.

Jamile Carvalho