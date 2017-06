Prefeitura de Boa Vista entrega 11 novos veículos para a Saúde

Aos poucos a realidade da saúde em Boa Vista está mudando. Na tarde desta quarta-feira, 28, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu 11 novos veículos que serão utilizados no transporte das equipes do Núcleo de Assistência à Saúde da Família (NASF). Os veículos foram adquiridos com recursos provenientes de emendas parlamentares, entre eles o senador Romero Jucá.

A nova frota vai beneficiar, de acordo com o secretário municipal de saúde, Claudio Galvão, tanto o trabalho das equipes da atenção básica como a própria população. “Estamos construindo uma nova fase da saúde pública no município, avançando diariamente em prol da melhoria da qualidade de vida da nossa população. Essa nova frota permitirá o melhor andamento dos trabalhos na ponta da atenção básica e também nas áreas rurais”.

Os veículos são modelo pickup S-10 4×4, com cabine dupla, motor a diesel, câmbio automático, quatro portas e vão auxiliar no transporte das equipes do Núcleo de Assistência à Saúde da Família – NASF e na consolidação do trabalho das equipes da Estratégia Saúde da Família.

O SAMU-BV também recebeu uma doação da empresa Velcro, com quatro kits de imobilização ortopédica. O equipamento faz parte do Projeto V-KIO idealizado pelo 1º SGT QPCBM, bombeiro militar de Roraima, Eudes Valério.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Boa Vista será o primeiro SAMU em nosso país a implantar o dispositivo V-KIO no serviço de atendimento pré-hospitalar. Os kits contém quatro fitas de fecho de contato nos tamanhos P, M, G e GG, que substituirão o uso da atadura nos procedimentos de imobilização de membros superiores e inferiores.

Este é um método inovador e inédito no serviço de atendimento pré-hospitalar em Boa Vista, e tem como finalidade reduzir o tempo gasto pela equipe de socorristas na imobilização de fraturas/luxações/entorses. Assim o atendimento é otimizado e haverá eficiência na estabilização da imobilização durante o deslocamento da ambulância até a unidade hospitalar. Isso garante melhores resultados na recuperação pós-traumática da vítima.

“Para nós é um privilégio receber esse material, nós apoiamos esse projeto, um modelo inovador, estamos recebemos os kits como apoio ao trabalho e o melhor idealizado por um profissional da nossa terra, agradecemos também a empresa que é uma grande parceira”, afirma Luciano Coutinho, diretor geral do SAMU-BV.

Jamile Carvalho