Prefeitura de Boa Vista e Sebrae-RR realizam capacitação para empresários

Com o intuito de contribuir e fomentar o empreendedorismo nos locais de comercialização situados em atrativos turísticos de Boa Vista, a Prefeitura Municipal de Boa Vista em parceria com Sebrae-RR oferece entre os dias 23 e 26 de outubro uma capacitação específica aos empresários que ocupam quiosques na Orla Taumanan.

A capacitação será no Sebrae edifício Airton Dias, localizado no bairro São Francisco, e será estendida também aos expositores da Feirinha de Artesanato e Gastronomia e técnicos da Superintendência de Turismo de Boa Vista. Devido ao público específico, a turma já está fechada e cerca de 46 empresários devem participar.

Manter-se constantemente atualizado é uma das necessidades do setor turístico. “A importância de fazer um curso de capacitação como este é estar a par de novas ideias e conceitos que o mundo e o mercado acabam exigindo”, destacou Alda Amorim, superintendente de Turismo da Fetec.

De acordo com Alda, as mudanças têm acontecido de maneira muito rápida, sendo extremamente importante a capacitação para acompanhar as demandas que se transformam a cada dia, agregando assim qualidade e valor aos produtos e serviços comercializados nessas áreas de grande circulação de moradores e turistas.

Jéssica Costa