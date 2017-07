Prefeitura de Boa Vista doa luminárias ao município do Cantá

Nesta terça-feira, 18, a prefeita Teresa Surita recebeu no Palácio 9 de Julho o prefeito do município do Cantá, Carlos José da Silva, ocasião em que assinaram termo de cooperação técnica para doação de 300 luminárias de Boa Vista que vão contribuir com o desenvolvimento do município vizinho.

O material doado compõe as luminárias que foram substituídas nos últimos anos. Termos semelhantes também foram assinados com as prefeituras de Alto Alegre, Rorainópolis, São João da Baliza e Pacaraima. Para a prefeita Teresa Surita, devido à crise financeira, o momento é de união para que todos os esforços sejam empregados para o desenvolvimento dos municípios.

“É importante neste momento de crise vivido no país que prefeituras mais estruturadas, como é o caso de Boa Vista, possam de alguma forma contribuir para melhorar a qualidade de vida dos municípios de Roraima, representando assim um forte apelo na união dos prefeitos por melhores condições aos seus moradores”, disse a prefeita.

O prefeito do Cantá comemorou o apoio firmado com a Prefeitura de Boa Vista, uma vez que seu município passa por dificuldades financeiras e muitas áreas ficam em plena escuridão, como é o caso de Serra Grande I e Vila Central. “Essa parceria entre Boa Vista e Cantá só vai nos trazer benefícios. Temos muitos projetos a serem viabilizados, mas encontramos muitas dificuldades. E com esses equipamentos vamos poder iluminar nossas vilas, diminuir a insegurança e reduzir a marginalidade”, disse o prefeito.

Fábio Cavalcante