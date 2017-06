Prefeitura de Boa Vista divulga canais da ouvidoria em unidades de saúde

A Prefeitura de Boa Vista iniciou desde o início deste ano, a divulgação de seus canais de ouvidoria em todas as unidades de saúde. O ouvidor geral do SUS tem seguido um cronograma nas unidades desde o mês de maio esclarecendo de que formas a população pode fazer suas manifestações.

O trabalho realizado tem surtido efeitos positivos em relação ao número de manifestações, que nos últimos cinco meses deste ano foram maiores que no mesmo período de 2016, com 79% delas respondidas no prazo.

Na manhã desta segunda-feira, 26, os usuários do Centro de Tratamento e Prevenção de Câncer de Colo e Mama Silvana Helena Souza Gomes receberam informações sobre como utilizar os canais da ouvidoria.

“A prefeitura tem trabalhado pela melhoria da saúde da nossa população, construindo e melhorando as unidades e investido em um atendimento humanizado e de qualidade. A ouvidoria é a voz do cidadão, que vai ajudar a gestão a melhorar ainda mais a prestação dos serviços oferecidos”, destaca o ouvidor, Antônio Carlos Gonçalves.

Adriana Silva, 27, está grávida de sete meses e mora no bairro Bela Vista. Ela disse que sempre foi bem recebida no Centro de Saúde. “Muito bom saber de que forma podemos nos manifestar e também saber que podemos utilizar os canais para elogiar os serviços. Eu e minha família sempre fomos bem atendidas aqui e nas unidades de saúde que utilizamos”.

De janeiro a maio deste ano, a ouvidoria registrou 1.885 manifestações, entre reclamações, sugestões, solicitações e elogios pelos seguintes canais de acesso: Central 156; urnas; forma presencial e por telefone convencional. Desse número, 79% das manifestações foram respondidas em tempo hábil, dentro do prazo estabelecido.

“É importante que as pessoas se manifestem, seja por quais meios acharem melhor. Temos vários canais e contamos com as manifestações para que a gestão tenha conhecimento e trabalhe nas situações solicitadas”, explica o ouvidor.

A Ouvidoria do SUS é a pioneira em todo o Brasil e em Boa Vista possui cinco canais de acesso: Disk Saúde, 156; e-mail ouvidoriasmsa@gmail.com; 38 urnas distribuídas em todas as unidades da rede; telefone (95) 3621-1012 e também de forma presencial na Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Coronel Mota, 418, Centro.

Jamile Carvalho