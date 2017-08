Prefeitura de Boa Vista capacita servidores da UFRR para combaterem mosquito

A prefeitura de Boa Vista vem realizando diariamente ações de promoção em educação e saúde, para combater o mosquito transmissor das doenças zika, dengue e chikungunya. Nesta sexta-feira, 18, os agentes de combates as endemias, da Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses finalizaram uma capacitação voltada aos servidores da UFRR.

Mais de 10 servidores e funcionários do setor de limpeza participaram da capacitação ministrada pelos agentes de combate as endemias, Washington Alves, coordenador, Cristina Rodrigues e Rudson Silveira. Os servidores da universidade serão agora os “combatentes do Aedes” dentro da instituição.

“É muito importante dar continuidade as ações principalmente agora com a chegada do verão. Nossos agentes de endemias têm realizado um trabalho constante tanto de conscientização da população como eliminação de focos nos bairros da capital”, destaca o secretário municipal de saúde, Cláudio Galvão.

Após a capacitação, os trabalhos dos servidores em parceria com os agentes de combate as endemias será realizado periodicamente, em relatório de vistoria, de todas as áreas comuns da instituição. “Todas as áreas devem ser vistoriadas por esses novos combatentes que serão nossos parceiros nessa luta, desde o estacionamento, até jardins, caneletas e telhados”, explica a diretora da Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses, Maria da Conceição dos Santos.

Além da vistoria, os combatentes estão aptos para realizar também o controle larvário, por meio da eliminação mecânica de criadouros, tratamento químico em depósitos não passíveis de remoção ou onde não for possível outra medida física, borrifação com UBV pesada costal de todos os campus das instituição em caso de necessidade, e palestras de educação em saúde para a comunidade acadêmica e servidores. Tudo em parceria com a Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses – UVCZ, da prefeitura de Boa Vista.

“Esta também é uma das ações realizadas pela prefeitura de Boa Vista que demonstra a importância da continuidade de vigilância por parte da população, pois traz a conscientização para cuidar de locais propícios tanto dentro da sua própria casa como no ambiente do trabalho, é também um alerta que o mosquito pode ser encontrado em qualquer lugar”, explica Emerson Capistrano, superintendente de vigilância em saúde de Boa Vista.

Além de capacitações para formar multiplicadores em instituições, os agentes cumprem um cronograma de palestras nas unidades básicas de saúde, em escolas, associações de bairros, instituições privadas, visitas domiciliares nas casas e aplicação de inseticida, com um motor costal, sempre que há eliminação de criadouros no local.

Jamile Carvalho