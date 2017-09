Prefeitura de Boa Vista autua proprietários de terrenos por falta de limpeza

A prefeitura de Boa Vista vem trabalhando ações e estratégias de conscientização à população sobre a limpeza da cidade, o que pode influenciar diretamente a diminuição dos focos do mosquito Aedes aegypti em todos os bairros da capital e outras doenças.

O maior desafio é eliminar os criadouros do mosquito, encontrados principalmente, nas residências. O secretário municipal de saúde, Cláudio Galvão reitera a importância da população unir esforços e contribuir para o combate ao mosquito.

“Além das visitas dos agentes nas casas, estamos fazendo alguns mutirões nos bairros e associações junto com a própria comunidade, para eliminar os criadouros e focos do mosquito nos bairros, mas é muito importante que a população também faça sua parte”, destaca.

Para reforçar o combate ao mosquito e conscientizar a população sobre a importância de contribuir para a diminuição dos índices de infestação dentro das residências, a Prefeitura intensificou a notificação e autuação dos proprietários donos dos terrenos baldios sujos, com matos e galhadas, em todos os bairros da cidade.

Esta semana, foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM), uma relação de terrenos nessa situação. O trabalho é executado pela Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças.

De acordo com o código de postura do município, os terrenos devem ser mantidos limpos, capinados e isentos de quaisquer matérias nocivas à saúde da vizinhança e da coletividade. Caso a norma seja descumprida, a prefeitura deve notificar o proprietário do imóvel concedendo um prazo para que providencie a limpeza, do contrário a lei prevê a aplicação de multa.

“Todos os bairros da capital possuem terrenos baldios. Nosso papel, enquanto secretaria de saúde, tem sido o de monitorar essa situação, diariamente, por meio das visitas dos agentes de combate as endemias, diariamente. Os casos que se enquadram nessa situação são repassados à secretaria de finanças para que as providências de notificação e autuação sejam tomadas”, explica Emerson Capistrano, superintendente de Vigilância em Saúde.

Atividades de combate e controle

As atividades de combate e controle do Aedes são feitas rotineiramente pelos agentes de endemias e em algumas ações pontuais em parceria escolas, instituições e associações, além das visitas domiciliares, orientação dos moradores sobre as medidas de prevenção de combate; eliminação mecânica de criadouros e tratamento químico em depósitos; atividades de educação e saúde nas escolas e unidades básicas de saúde.

Outro projeto que tem dado resultados positivos são as 3.000 unidades disseminadoras de larvicidas, instaladas em 10 bairros da capital. Após 90 dias, as armadilhas já reduziram em até 80% a infestação dos mosquitos nestes bairros.

“Temos priorizado as ações de combate ao mosquito, sabemos que esse número ainda não é o suficiente, mas dependemos da população para somar esforços e manterem seus quintais limpos. As parcerias com instituições, associações e escolas têm surtido um resultado positivo nessa luta”, explica Emerson Capistrano.