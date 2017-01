Prefeitura convoca classificados em processo seletivo da Educação

A Prefeitura de Boa Vista publicou nessa segunda-feira, 30, no Diário Oficial do Município, a lista dos 554 classificados no Processo Seletivo Simplificado para Área Urbana da Secretaria Municipal de Educação (Smec). Outros 499 classificados compõem o quadro de reserva.

Os convocados para os cargos de merendeira, motorista e apoio administrativo têm até as 14h desta terça-feira, 31, para se apresentarem à Smec e efetivar a lotação. A secretaria está localizada na Rua Cecilia Brasil, N° 1078, Centro. Com o ato, estes já começam a atuar imediatamente nos postos de trabalho.

Os cargos de cuidador de educação infantil e ensino fundamental devem se apresentar nesta quarta-feira, 1º, das 8h às 14h. Já para os cargos de cuidador de Casas Mãe, a data para apresentação será na quinta-feira, 2, no mesmo horário.

Documentos

Os candidatos devem apresentar a Carteira de Identidade (RG); o CPF; PIS/PASEP; Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral (www.tre-rr.jus.br); Comprovante de Residência (água, luz, telefone); Comprovante de Escolaridade; Certificado de Reservista (se do sexo masculino); Comprovante de Conta Bancária (Banco do Brasil); Declaração de Bens; Declaração de Vínculo; duas fotos 3×4; Certidão de Antecedentes Criminais/Cível (www.tjrr.jus.br).

Entre os convocados estão: 14 para o cargo de apoio administrativo, 130 cuidadores de Casas-Mãe, 153 cuidadores infantis e de ensino fundamental, 230 merendeiras e 27 motoristas. Cerca de cinco mil pessoas fizeram a inscrição no processo seletivo para preenchimento das 554 vagas.

O cargo mais procurado foi o de cuidador – Educação Infantil e Ensino Fundamental – que registrou 1.430 inscritos. O segundo mais procurado foi o de merendeira com 1.158 inscritos. Já para cuidador – Casa Mãe – o número de inscritos foi de 1.049. Para o Apoio administrativo 995 pessoas fizeram as inscrições e 169 disputaram as vagas para motorista.

Veja tabela com datas e horários para apresentação:

Dia | Cargo | Horário

31/01 | Merendeira, Motorista e Apoio Administrativo | 8h às 14h

01/02 | Cuidador de Educação Infantil e Ensino Fundamental | 8h às 14h

02/02 | Cuidador – Casa Mãe | 8h às 14h

Fábio Cavalcante