Prefeitura convoca aprovados em seletivo para curso de formação

A Prefeitura de Boa Vista convoca os candidatos aprovados e classificados no processo seletivo de agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde para a realização do Curso Introdutório de Formação Inicial.

Para o curso de formação de agente de combate a endemias (ACE), os candidatos devem comparecer à Faculdade Roraimense de Ensino Superior (Fares, no dia 9 de janeiro de 2017. As atividades serão realizadas das 8h às 12h e das 14h às 18h, e seguem até o dia 13 de janeiro.

Para o cargo de agentes de comunitário de saúde – ACS, o curso também será realizado na FARES no período de 16 a 20 de janeiro de 2017, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Os candidatos devem comparecer ao local do curso com 30 minutos de antecedência. É necessária a apresentação do documento de identidade original. A relação dos candidatos está disponível no site do IDECAN: http://www.idecan.org.br/getConc.aspx?key=Zu0tuDUbdXI=