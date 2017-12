Prefeitura conclui urbanização do Conjunto Nova Esperança

A Prefeitura de Boa Vista concluiu nesta quinta-feira, 21, o trabalho de urbanização do conjunto Nova Esperança, que faz parte do bairro Equatorial. O local recebeu serviços de drenagem, pavimentação, calçadas, sarjetas e meio-fio, melhorando assim a qualidade de vida dos moradores. Uma solenidade marcou a conclusão das obras, com a presença da prefeita Teresa Surita e do senador Romero Jucá.

A obra executada contemplou sete ruas A, B, C, D, E, F e Maria Martins Vieira, onde foram executados cerca de 2 km de asfalto; 1,3 km de drenagem e 3,6 km de calçadas, sarjetas e meio-fio. Ao reestruturar o local, a prefeitura levou em conta, a situação dos moradores que conviviam com um cenário de lama no período chuvoso e de poeira no verão.

“Esta era uma área de invasão que logo se tornou área de interesse social. E, com o apoio do senador Romero Jucá, conseguimos recursos para resolver os problemas encontrados pelos moradores. O conjunto agora está com toda a infraestrutura adequada, valorizando ainda mais os imóveis. Fico feliz por poder melhorar bastante a qualidade de vida das pessoas”, destacou a prefeita Teresa Surita.

O senador Romero Jucá ressaltou que a urbanização da área foi um compromisso firmado com os moradores, que antes se encontravam em situação adversas e que hoje têm muito a comemorar. “Era uma região inóspita, de lavrado, sem condição alguma de alguém poder morar. Mas fizemos um compromisso. Hoje vemos uma área estruturada, onde as pessoas estão felizes, com dignidade. É um grande presente de natal e eu me sinto honrado por ter contribuído, liberando recurso para esta obra de tão grande valor social”.

A presidente da Associação de Moradores do Conjunto Nova Esperança, Mariângela Melo, afirmou que agora a área possui nova característica. O que antes era um local tomado pela lama no período de inverno hoje dispõe de ruas pavimentadas, onde as famílias podem caminhar e as crianças podem brincar livremente.

“Esta foi uma reivindicação antiga da nossa associação. Hoje todos se sentem felizes ao ver suas famílias, filhos, com mais dignidade, que é um benefício para todos. A rua tinha muito barro. No inverno, era impossível trafegar pelas ruas. Era horrível. Mas hoje a situação está diferente. As obras da prefeitura deram uma cara nova ao local, melhorando o acesso e dando melhores condições a todos nós. Por isso, estamos muito felizes”.

A área Nova Esperança pertence ao Bairro Equatorial. Foi declarada área especial de interesse social por meio da Lei n°1.391, de 23 de dezembro de 2011. A revitalização beneficia os mais de 550 moradores que vivem na área de interesse social, conforme levantamento feito em 2016 pelo programa Braços Abertos. A área Nova Esperança possui mais de 200 domicílios.

A prefeita Teresa Surita também anunciou que os bairros João de Barro e Pedra Pintada também devem receber obras de urbanização a partir do próximo ano.

Fábio Cavalcante